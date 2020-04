"Incassi dimezzati, gli affitti commerciali vanno rivisti"

La Spezia - Il Comune istituisca un “Tavolo di Lavoro Comunale”, che comprenda le categorie del dettaglio della ristorazione e bar per trovare soluzioni alla crisi già in atto. In particolare si vogliono proporre misure che favoriscano la ripresa commerciale: detassazione dei dehors, parcheggi gratuiti in centro e nelle aree delle attività commerciali della piccola distribuzione, abbattimento costi per insegne e affissioni pubblicitarie, Tari forfettaria e calcolata sugli effettivi giorni di lavorati da inizio anno fino ad ora e soprattutto si attivi un piano comune per far sì che gli affitti commerciali possano essere rivisti dal momento che appare chiaro che, oltre a non aver incassato fino ad oggi, soprattutto bar e ristoranti avranno un calo del 50% del guadagno.



Massimo Lombardi, consigliere comunale Spezia Bene Comune



(foto di repertorio)



