"In quel tratto di Via Sarzana non c'è lo spazio per un marciapiede"

La Spezia - "Non ci sono gli spazi, regolamentati dal Codice della Strada, perché in quel tratto di strada si possa ricavare un marciapiede". L'assessore Luca Piaggi è lapidario nella risposta, sollecitata nel consiglio comunale di ieri sera dal consigliere Marco Raffaelli che intorno alla metà di gennaio, subito dopo l'ennesimo incidente in Via Sarzana all'altezza del quartiere di Melara - Limone, aveva scritto all'amministrazione: "Ho presentato immediatamente alcune interpellanze nella quale ho chiesto di implementare l’illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione completa dei vecchi punti luce con la nuova tecnologia led. E ho chiesto inoltre che in quella zona si possano ricavare, dalle aree verdi presenti ed inutilizzate, uno spazio da destinare a piazzola con parcheggio, in modo da evitare che le macchine vengano posteggiate selvaggiamente". E poi, appunto, aveva chiesto un marciapiede per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni in modo costante: "Visto che oggi sono costretti a percorrere in alcuni punti i margini della carreggiata, condividendo lo stesso spazio con le automobili, senza alcuna protezione". Alla risposta negativa di Piaggi, che ha comunque confermato l'impegno del Comune per la parte relativa all'illuminazione di quel tratto, Raffaelli ha polemizzato: "Si trovi soluzione. Mi pare che sia un caso singolare con una risposta altrettanto singolare".