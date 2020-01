"In bilico con i bagagli in mano, così è pericoloso"

La Spezia - “Io e gli altri passeggeri dopo essere scesi dal treno ci siamo trovati costretti a camminare in bilico su un 'muretto' largo pochi centimetri, tra l'altro gravati dai bagagli, prima di raggiungere il marciapiede vero e proprio. Da un lato c'erano i binari, dall'altro la recinzione del cantiere. A bordo non sono stati dati avvertimenti di nessun tipo. Una signora 80enne davanti a me si è trovata in estrema difficoltà, l'ho aiutata con i sacchetti. I treni dovrebbero fermarsi prima del cantiere. Questa situazione può esporre a pericoli”. Lo ha denunciato stamani in consiglio regionale, illustrando una sua interrogazione, il consigliere Francesco Battistini (Italia in Comune/Linea condivisa). Interrogazione riferita alla situazione riscontrata dall'esponente del centrosinistra alla stazione della Spezia centrale, relativa ai binari 2 e 3. Ha risposto a Battistini l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, che, dopo aver spiegato come gli uffici del suo assessorato abbiano chiesto chiarimenti alla struttura tecnica di Rete ferroviaria italiana, ha illustrato la nota che la stessa Rfi ha recapitato alla Regione. Una comunicazione in cui si rileva che la prima fase del cantiere, dedicata al rialzamento di 180 metri di marciapiede lato Genova, ha avuto durata dal 4 novembre al 19 dicembre, e che la seconda fase, partita il 20 dicembre e destinata a concludersi il 13 marzo, lavora invece lato Pisa per rialzare oltre 200 metri di marciapiede “e il servizio viaggiatori si svolge lato Genova nella zona di marciapiede già adeguata nella prima fase”. Si aggiunge che entro il 24 gennaio saranno messi a disposizione dei passeggeri altri 40 metri di marciapiede, sempre lato Genova. Una versione che ha fatto storcere il naso a Battistini, il quale ha fatto notare che, almeno fino a pochi giorni fa, come sperimentato anche di persona, il cantiere lato Genova non sia concluso come Rfi suggerisce. Berrino ha proseguito, sempre leggendo la nota Rfi, spiegando che l'azienda ha messo appositi segnali per indicare ai treni il corretto punto di arresto, ha installato segnaletica di orientamento dei viaggiatori e ha prescritto ai convogli di emettere avvisi che invitino l'utenza a spostarsi nelle prime carrozze in modo da scendere sulla parte agibile del marciapiede, accorgimento quest'ultimo di cui, come scritto sopra, Battistini ha registrato l'assenza.



Poco prima Berrino aveva risposto a un'altra interrogazione di un esponente spezzino del centrosinistra, il consigliere regionale Juri Michelucci (Italia Viva), che con il suo documento ha chiesto lumi sulle difficoltà e i ritardi lungo la linea La Spezia-Genova, interessata dal cantiere della Galleria Biassa. L'assessore di Fratelli d'Italia ha spiegato che dal primo al 15 gennaio su 1130 treni circolanti sulla direttrice Levante il 91.2 per cento ha accumulato ritardi pari o inferiori ai 5 minuti. Per quanto concerne le soppressioni, ce n'è stata una (Sestri-Spezia) prima dell'8 gennaio, data di via del cantiere della galleria, mentre l'8 gennaio sono stati soppressi cinque convogli per “un guasto improvviso e imprevisto all'infrastruttura, quindi qualcosa di non collegabile alla costruzione dell'orario”. Sei treni soppressi quindi nelle prime due settimane dell'anno, per un totale di 200 chilometri 'saltati'. Berrino ha inoltre spiegato che la mancanza di collegamento tra La Spezia e Levanto è stata colmata “ormai venti giorni fa con un servizio di bus sostitutivo”. Parole rivolte appunto al primo cittadino levantese Ilario Agata, delle cui richieste di chiarimento Michelucci si è fatto latore.