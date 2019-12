"In Via Napoli studenti e docenti del serale al freddo, inammissibile"

La Spezia - “Abbiamo appreso da poco che nei locali dell’Istituto di Via Napoli, durante gli orari serali in cui si svolgono i corsi della scuola per adulti CPIA, il personale amministrativo, gli insegnanti e gli studenti sono costretti a stare al freddo, per la mancata accensione dell’impianto di riscaldamento della struttura”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali d’opposizione Marco Raffaelli, Guido Melley e Massimo Lombardi che proseguono: “Della questione è stato già informato nel passato sia l’Istituto che l’Amministrazione, essendo responsabile del servizio. Ma la situazione non è cambiata”.

“Abbiamo presentato un’Interpellanza che verrà discussa nei prossimi Consigli, dopo la pausa natalizia - coincludono -. Ma per il carattere d’urgenza del problema, vogliamo sottolineare pubblicamente il disagio che affrontano le persone, costrette a tenere indosso piumini, coperte, sciarpe, guanti e berretti. Chiediamo all’Amministrazione di attivarsi immediatamente e risolvere la cosa con rapidità, consentendo che i corsi vengano svolti nelle normali condizioni”.