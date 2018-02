"In Via Grifoglio si corre, serve un rallentatore"

Il consigliere comunale Pd Marco Raffaelli si fa portatore delle istanze dei residenti del Favaro.

La Spezia - "L'amministrazione matta un rallentatore in Via Grifoglio, arteria di collegamento tra la parte bassa e la parte alta del Favaro". Lo chiede con un'interpellanza il consigliere comunale Pd Marco Raffaelli, che spiega come lungo la menzionata via si sia "registrato un aumento del traffico di automobili". "La via - prosegue l'esponente dell'opposizione - è diventata, di fatto, un rettilineo che porta alcuni automobilisti a superare i limiti di velocità, o, comunque, a non tenere una marcia adeguata alla presenza dei numerosi pedoni. Ciò costituisce pericolo per tutti coloro che si trovano a dover transitare sulla strada nei punti di attraversamento pedonale. La richiesta di tale interpellanza segue una petizione dei residenti della zona - che ha visto l’adesione di numerose firme –, portata già all’attenzione della nuova amministrazione".