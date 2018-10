"In Piazza Concordia urge manutenzione. E il distributore va abbattuto"

Nei giorni scorsi in redazione erano arrivate le lettere di alcuni cittadini sugli sfalci del canale Dorgia, mentre la capogruppo Pd Federica Pecunia chiede conto alla giunta.

La Spezia - Le condizioni del canale Dorgia, il distributore al centro del quartiere, l'area verde di Piazza Concordia sono protagoniste di tre interpellanze presentate dalle opposizioni, oggetto di discussione del prossimo consiglio comunale, fissato per la serata dell'8 ottobre. Un coacervo di richieste che riguardano essenzialmente il quartiere di Migliarina, il più popoloso fuori dal centro storico. La capogruppo Pd Federica Pecunia ne ha presentate un paio: la prima riguarda le condizioni dell'area verde di Piazza Concordia intorno all'anfiteatro, che necessita di interventi all'impianto di irrigazione, da tempo non funzionante, che rende la piantumazione e le aiuole in stato di evidente abbandono: "La pavimentatone è in molti punti saltata a causa delle radici dei pini e il camminamento risulta pericoloso. Altrettanto evidente che il bassorilievo posato dietro l'anfiteatro, dedicato alla lotte di liberazione nazionale dei migliarinesi, necessita di manutenzione, vista anche la presenza di nuovi giochi per bambini". Sempre Pecunia lo scorso 5 settembre aveva presentato un'altra richiesta di informazioni relativa al distributore Oil Italia, all'incrocio fra Via del Canaletto e Viale Italia, divenuto da tempo un'area di sosta selvaggia: "Considerato che il distributore è in disuso e risulta censito tra gli impianti da dismettere vista la sua ubicazione al centro delle abitazioni, oggi il Comune ha la facoltà a procedere alla demolizione e alla bonifica dell'area in oggetto. Dopo decine di proroghe si è arrivati infatti al pronunciamento definitivo del Tar che ha deliberato le fondatezza delle posizioni dell'amministrazione, anche in considerazione del progetto dettagliato per riqualificare l'area con conseguente miglioramento della viabilità di tutto il quartiere".