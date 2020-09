"In Piazza Brin ci si contagia, oltre Viale Garibaldi no. Siamo in mano a nessuno"

La Spezia - "Secondo il Sindaco Peracchini se due si incontrano e si fermano a chiacchierare in Piazza Brin si contagiano. Se lo stesso incontro ed eventuale assembramento avviene oltre via Aldo Ferrari o viale Garibaldi invece no. Questo il senso dell’ordinanza Toti-Peracchini. Siamo in mano a nessuno. Ho chiesto al ministro della sanità Roberto Speranza di seguire l’evoluzione della situazione nella nostra città". Lo afferma Andrea Orlando, vice segretario Pd, in merito al provvedimento adottato ieri in chiave anti contagio.