"Il virus invisibile della precarietà"

La Spezia - A volte, non sempre, nei ristoranti si può trovare l’opzione del menù fisso. Un menù che offre delle portate corrispondenti ad un prezzo che non può cambiare. Un menù che non lascia alcun tipo di possibilità di scelta. Se vuoi mangiare è così, altrimenti tanti saluti e arrivederci.

Faccio parte della generazione che è nata all’inizio degli anni Novanta. Post crollo del muro di Berlino. Quella generazione che in fasce è stata cullata dalle note dell’inno di Forza Italia fresco di pubblicazione, dalla retorica della rivoluzione liberale e dalla prosopopea della seconda repubblica proiettata nella globalizzazione.



Quella generazione che ha dovuto assistere all’esposizione di un menù fisso, talmente fisso, da non cambiare mai: *Precarietà: pre-ca-rie-tà] s.f. inv. Caratteristica e condizione di ciò che è precario, instabile, incerto.* Un tunnel nero che ha dato l’illusorietà di avere una fine per merito della recente ripresa dell’economia e dei settori che hanno costruito in pochi anni nuova ricchezza e nuove professionalità. Basti pensare al nostro territorio e a quello che nautica, e più in generale il terziario, hanno rappresentato negli ultimi due decenni. Settori che oggi vengono soffocati da questa guerra con contraccolpi devastanti. Verrebbe da pensare ad un destino beffardo che colpisce proprio i tratti distintivi di un’economia che aveva coniugato sviluppo, crescita, lavoro e ambiente, ottenendo nel giro di pochi anni l’effetto miracoloso di un territorio che aveva finalmente cambiato pelle. Una comunità che aveva faticosamente voltato pagina. Alle nostre spalle la storia della produzione conosciuta nei decenni che avevano anticipato la crisi dell’EFIM, vero spartiacque per il passaggio di testimone della nostra industria.

“Il mondo cambia sempre rapidamente!” Ripeteva di continuo un mio amico che aggiungeva: “… e lasciamo che cambi!”. Cambia il mondo e cambiano anche i secoli sino a cambiare anche i millenni. Il nostro si è caratterizzato per i suoi primi vent’anni che sono scivolati dall’11 settembre alla crisi, in origine finanziaria e poi economica del 2008, per arrivare alla prima vera e propria guerra planetaria che la storia abbia mai conosciuto: Covid-19.

Il virus invade silenzioso tutti i continenti mettendo in ginocchio gli stati senza guardare in faccia nessuno. Non interessano dati demografici o indicatori di crescita, colpisce in maniera indiscriminata, nessuno escluso. Come ogni guerra che si rispetti le prime vittime sono i malati e gli anziani, la fascia di popolazione più debole ed esposta.

Covid-19 pare accanirsi anche sull’economia. Il settore che aveva affrontato, proprio gli ultimi dodici anni, la parte più oscura del tunnel. Quella che ha offerto sempre il solito menù fisso nonostante i segnali di timida ripresa.

In questi giorni circolano delle proposte di merito sui più autorevoli quotidiani a firma Mario Draghi. La via indicata in quelle pagine dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea appare seria e concreta. Adesso è la politica che deve dare una risposta, il tempo è scaduto. In gioco, in queste settimane, ci sono il rafforzamento di un nazionalismo paradossalmente globalizzato e internazionalista. Sul banco degli imputati ci sono la capacità di incidere da parte delle istituzioni europee e il destino di una generazione che avrebbe tutto il diritto di cambiare il famoso menù fisso. Risulterebbe pleonastico che io facessi l’elenco delle ricadute rispetto ad uno scenario nel quale le soluzioni non dovessero avere l’efficacia che tutti auspichiamo. L’horror vacui potrebbe diventare condizione permanente.

Mi preoccupa l’ipotesi di un’involuzione sentimentale dei popoli. Oggi combattiamo una guerra silenziosa, chiusi in casa. Paralizzati in attesa che qualche agenzia di stampa decreti la fine del conflitto. Passano le settimane e il sentimento della speranza vacilla. I terrazzi non si popolano quasi più e le iniziative spontanee difettano di entusiasmo e altruismo, fattori che si potevano registrare nei giorni passati. Alcune iniziative potevano risultare maccheroniche, e nella quasi totalità dei casi testimonianze fine a se stesse, ma avevano il pregio di tenere tutti noi all’interno di un rito collettivo. Quelle manifestazioni veicolate principalmente attraverso gli account e le pagine dei social network ci hanno dato un conforto minimo. Oggi nel silenzio delle nostre strade si coglie il grigiore delle case che non emettono più suoni. Le chat whatsapp si fanno più silenziose, i collegamenti skype meno frequenti e le conversazioni sempre più sbrigative. Abbiamo meno da dirci e abbiamo meno voglia di raccontarci. Questo, insieme agli altri drammatici fattori, mi spaventa e mi angoscia.

Siamo la generazione nata all’inizio degli anni novanta, quella generazione che si vede cancellati, si spera temporaneamente, i tratti identitari più importanti. La convenzione di Schengen e il programma Erasmus rappresentavano le colonne portanti per la libertà di movimento, la socialità e la connessione; fattori che sostenevano una certa idea di mondo. L’ombrello del cosmopolitismo sotto la pioggia della globalizzazione.

Oggi, senza capire sino in fondo il perché, ci ritroviamo ancor più soli. Costretti a vedere quel menù fisso ridotto nelle pietanze e aumentato nel prezzo. Siamo in guerra da tanti anni contro il virus della precarietà, lo abbiamo fatto con fierezza e senso di responsabilità. Attendiamo che arrivi quella svolta che tutti auspichiamo. Una volta sconfitto il nemico non è utopico sperare che si possa aprire la stagione di un mondo migliore di quello che abbiamo conosciuto.



Luca Erba, Consigliere Comunale Partito Democratico