"Il taglio dei parlamentari non blocca la casta e rafforza i partiti"

La Spezia - Nasce anche alla Spezia il comitato giovanile per dire No alla riforma sul taglio dei parlamentari.

Il xomitato spezzino è guidato dal giovane studente universitario Houssem Dalhoumi che come si legge sul sito di NOstra - Comitato Giovanile per il No al Referendum Costituzionale - è il coordinatore provinciale sul territorio. Insieme a Dalhoumi si sono schierati altri giovani spezzini firmando il manifesto nazionale per il no al taglio dei parlamentari.

Il Comitato NOstra è caratterizzato dalla massiccia presenza di giovani. "Dato il vuoto politico ed istituzionale su una tematica così importante, quale il taglio della rappresentanza, si è avvertita l’esigenza di creare un contenitore giovanile per arginare e difendere la democrazia parlamentare. I giovani si sono organizzati partendo da Roma arrivando in quasi tutto il paese per diffondere le ragioni del no a questa riforma costituzionale", spiega Dalhoumi.



I membri del comitato sono Simone Putzu, Lorenzo Mascolo, Emanuele Onorati, Alessandro Caprili, Federica Asaro e Martina Godani, quest’ultima è la portavoce del Comitato NOstra sul territorio spezzino ed è a lei che abbiamo rivolto alcune domande.

Martina Godani è classe 1996, diplomata in tecnica turistica presso l’Istituto Tecnico Fossati-Da Passano e laureata in Scienze del turismo presso Università degli Studi di Pisa, lavora nel settore turistico.



Perché invitate a votare contro la riduzione dei parlamentari?

"Invitiamo a votare contro il taglio dei parlamentari in quanto questa riforma non ha alcuna garanzia di protezione della rappresentatività dei territori, soprattutto all’interno del Senato. Esprimiamo forte perplessità riguardo alla drastica riduzione dei Senatori che provoca asimmetria nella rappresentanza fra le due Camere del Parlamento, provocando così il malfunzionamento del sistema bicamerale paritario".



Perché i giovani scelgono di fare la campagna per il no?

"Stiamo assistendo ad un cambiamento radicale e dell’approccio dei giovani alla politica, negli ultimi anni sempre più giovani si avvicinano alla politica tramite movimenti e gruppi di colletti. Il nostro comitato ad esempio ne è la dimostrazione reale, perché siamo tutti giovanissimi e tutti senza un passato in politica o con i partiti. Abbiamo preso atto che serve un nostro intervento sulle questioni che condizionano il nostro futuro. Il nostro comitato è apartitico ed è aperto a tutti i giovani che vogliono dare una mano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema".



Quale aspetto vi preoccupa maggiormente della proposta di questa riforma?

"L’aspetto che ci preoccupa maggiormente è appunto la mancanza di rappresentatività che si avrà con la riforma perché un parlamento che non rispecchia la corretta rappresentanza politica dei cittadini e del tessuto sociale del paese, farebbe solo gli interessi di quelle forze politiche che sono riuscite a entrarci escludendo una buona fetta di società che con questa riforma rimarrà senza rappresentanza".



Che soluzione proponete per ridurre i costi della politica e i privilegi della "casta", motivi che hanno direttamente o indirettamente portato a questa proposta?

"La riduzione dei parlamentari non migliorerà la qualità degli eletti, in quanto ci saranno si meno eletti, ma per la maggior parte scelti e nominati nelle liste elettorali dai capi-partito. Questo taglio dunque non bloccherà la "casta", anzi darà ancora più poteri ai pochi eletti nelle due Camere e rafforzerà i partiti. Per risolvere il problema della casta basterebbe attuare altri tipi di riforme mirate a controllare maggiormente l’operato dei parlamentari, a ridurne i privilegi, rimborsi e vitalizi. Se si riducono del 37% il numero dei parlamentari la situazione si aggrava anziché risolversi. La scarsa qualità politica dei membri di un parlamento deriva dalle modalità della loro selezione. Se si svuotano di funzione i partiti, se si smantellano i luoghi di iniziativa sociale nel paese, cioè se si abbattono i corpi intermedi tra i cittadini e le istituzioni, come si è fatto in questi anni in Italia, vengono meno le possibilità di una vera selezione, maturata sul territorio, nelle lotte sociali, nel dibattito politico".



Non è previsto alcun quorum. Credete che questo possa avvantaggiare o svantaggiare la vostra posizione?

"La mancanza di quorum è sicuramente un’arma a doppio taglio che ci da la possibilità di essere in vantaggio sulle ragioni del sì, l’informazione e i dati espressi dalle nostre ragioni parlano chiaro".



Ritenete che questo referendum possa avere conseguenze politiche di qualche tipo?

"Questo Referendum avrà quasi sicuramente conseguenze politiche non indifferenti, i già grandi partiti potrebbero esserlo ancor di più, e verrà meno quella che è la rappresentanza vera e propria della popolazione. Inoltre le Commissioni parlamentari permanenti saranno cariche di lavoro e con una composizione interna non sufficiente per smaltirlo".



Come rispondete alle questioni ricorrenti che paragonano il numero di parlamentari italiani a quelli degli altri Stati?

"L’unico serio criterio per giudicare sul numero dei parlamentari è guardare al rapporto fra membri del parlamento e abitanti. Se facciamo un raffronto fra i paesi dell’Unione Europea, considerando i componenti della Camera cosiddetta bassa - non potendo confrontare i dati del Senato perché troppo differenti da Paese a Paese sono le regole per la formazione e funzionamento della camera cosiddetta alta, laddove esiste - constatiamo che attualmente quel rapporto in Italia è pari a 1,0. Un valore che ci colloca a fianco dei paesi maggiori, ma sotto la maggioranza degli Stati membri della Ue che hanno un numero di parlamentari nettamente superiore. Se andasse in vigore la legge su cui verte il referendum tale rapporto scenderebbe allo 0,7% e collocherebbe l’Italia all’ultimo posto dei paesi della Ue. Espresso in numeri tale rapporto scenderebbe da un deputato ogni 96.006 abitanti a un deputato per 151.210 abitanti".