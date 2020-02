"Il sindaco si opponga a questa fascistata della strada per Almirante"

La Spezia - Almirante era un fascista aderente alla Repubblica Sociale di Salò. Alleato sino al 1945 con i nazisti. Nel 1946 insieme a Baghino (che è stato consigliere comunale alla Spezia) fondò il Movimento Sociale, come erede della RSI di Benito Mussolini.



Nella repubblica democratica, hanno partecipato alle elezioni, pur contestando la Costituzione, perché nel 1945 non avevano vinto loro. Se avesse vinto uno come Almirante, il voto non ci sarebbe piu' stato e in Europa avrebbe dominato Hitler.



I missini era gente che ci credeva, Baghino romano arrivava alla Spezia per il consiglio comunale e quando il consiglio finiva andava alla stazione, in piena notte, per prendere il primo treno per Roma. Baghino e il sindaco comunista Giacché si rispettavano. Anche Almirante è andato al funerale di Berlinguer accolto dal partigiano Giancarlo Pajetta, che aveva trascorso 14 anni della sua giovinezza nelle carceri fasciste. Ma Almirante non ha mai negato il suo credo fascista. È un simbolo.



Spezia è capoluogo di una provincia medaglia d' oro per meriti militari acquisiti per la partecipazione alla Resistenza al nazifascismo.



La Spezia è anche medaglia d'oro al valore civile per aver aiutato gli ebrei a imbarcarsi per la Palestina. Ebrei che erano stati perseguitati anche da Almirante.



Non si può arrivare a intitolare una via di questa città, con la sua storia, a un personaggio che ha questo percorso di vita. Anche se sono vicende di anni fa, sarebbe assai diseducativo, soprattutto per i giovani, una tale scelta.



Ho paura, perché abbiamo un sindaco che mi sembra molto silenzioso di carattere e politicamente. Ma questa volta prenda un po' di forza, sindaco, dica no a questa “ fascistata” della via ad Almirante.



Moreno Veschi (Articolo 1) ex consigliere regionale.