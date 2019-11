"Il piano di risanamento della rete idrica del nostro Comune è in piena rivoluzione epocale"

La Spezia - Continua il massiccio programma di interventi dell’amministrazione Peracchini volti a migliorare la qualità delle acque del Golfo, potenziando gli impianti di depurazione e del completamento della rete fognaria cittadina.

Ricordo Il piano degli investimenti (milionario) previsti finalizzato soprattutto a tre filoni fondamentali di intervento:

1. il risanamento dell'infrastruttura acquedottistica, per la riduzione delle perdite;

2. il completamento della rete fognaria ( prima tappa del percorso di completamento della rete fognaria nel levante cittadino sono gli allacciamenti fognari nel quartiere del Canaletto);

3. l'implementazione dell'impiantistica depurativa dove si rende opportuno un rinnovo e potenziamento, nelle strutture principali più invecchiate (si pensi a Stagnoni per il comune capoluogo).

Quando noi siamo arrivati come amministrazione siamo rimasti increduli perché mai avremmo pensato che nella nostra città avremmo trovato zone dove i collegamenti fognari fossero non collegati o addirittura completamente da rifare. (ai confini della civiltà)

Un’eredità consegnataci dal centrosinistra pensatissima dove stiamo intervenendo passo per passo e zona dopo zona nella nostra città.

In particolare dopo anni di attesa anche quelli relativi al risanamento delle condotte idriche tra località Sarbia e località Pianacce.

Il problema dell’acquedotto di Montalbano infatti si trascina da molti anni.

Li la rete idrica vetusta non riusciva a supportare i serbatoi di approvvigionamento non più in grado quindi di sostenere la richiesta idrica lasciando di fatto i residenti della zona letteralmente senza acqua.

Problemi enormi dove durante le diverse estati i nostri concittadini rimanevano senz’acqua, fatto gravissimo.

Allo stato attuale la rete acquedottistica a servizio dell’area oggetto di intervento è costituita da due serbatoi di accumulo ubicati nelle frazioni di Sarbia e di Pianazza che presto ripristinati daranno la garanzia idrica alle numerosissime famiglie delle frazioni interessate.

Grazie all’ Amministrazione Peracchini, dopo anni di incuria, finalmente un intervento che sarà posto in essere da Acam acqua spa con un progetto definitivo relativo alla sostituzione di un tratto di rete acquedottistica in via Montalbano e via Castellazzo nelle frazioni di Sarbia e Pianazza del comune della Spezia, per uno sviluppo di circa 2.5 km.

La sinergia tra Il Sindaco, la giunta, e Acam acqua spa è risultata vincente mettendo in atto questo piano straordinario, un tempo fantascientifico, che oggi sosteniamo e che oggi sta restituendo ai nostri concittadini un sistema idrico degno di questo nome.

Il piano di risanamento della rete idrica del nostro Comune è in piena rivoluzione epocale e grazie ai lavori che sono stati effettuati, quelli in corso, e quelli del prossimo futuro, consegneremo alla città un vero e proprio rivoluzionario ammodernamento che garantirà un efficientamento nella distribuzione di acqua potabile e un rigoroso rispetto ambientale delle acque del nostro caro e tanto amato Golfo dei Poeti.

Stiamo assicurando civiltà agli spezzini con un servizio che risulta di primaria necessità e che fino a pochi anni fa sembrava impossibile da offrire. Benvenuti nel 2020!





Di seguito i lavori, di cui già alcuni realizzati, quelli in corso e quelli in fase di progettazione: La realizzazione di una nuova rete fognaria a Migliarina in via Sarzana, lato chiesa (per un importo pari a 330mila euro), l’aggiornamento della distribuzione dell’acqua a Sarbia nella rete Pianacce (300mila euro) il rinnovo della condotta adduttrice in via Sant’Eutichiano e via Rismondo (25mila euro) il completamento della rete fognaria nera nei quartieri costieri del Levante, tra cui Fossamastra (950mila euro) e del primo lotto in viale San Bartolomeo da Pagliari a Mariperman per 1 milione e 350mila euro; il risanamento del sistema fognario dell’Umbertino (150mila); la progettazione di reti e impianto fognario depurativo Fincantieri (3 milioni e 500mila); il rifacimento del collettore fognario di via Fiume, l’intervento in progettazione per via Monfalcone (50mila); la progettazione del sollevamento dell’SP6 per un nuovo scarico d’emergenza (40mila); la riqualificazione e il risanamento del sistema fognario (e rete idrica) alla Marina del Canaletto per ben 2 milioni e 400 mila euro; la ’fase 1’ della sostituzione della condotta Caporacca-Campiglia (200mila); l’estendimento delle reti fognarie di Valdellora (1 milione e 500mila); la progettazione estensione reti fognarie di Mazzetta (1 milione); la progettazione per il potenziamento dei sollevamenti primari (500mila); l’estendimento della rete fognaria in zona Chiappa, Maggiano (500mila, in progettazione); l’estendimento della fognatura in zona Marola/Acquasanta (500mila) e rete fognaria alla Foce (35mila); il risanamento del serbatoio Quota 52 (30mila); il risanamento dell’acquedotto via Rigazzara (40mila); la rete fognaria via Rismondo (15mila); la sostituzione della rete idrica in via San Francesco(120mila); rifacimento della fognatura a Rebocco (40mila), il risanamento idrico di via XXI Reggimento Fanteria (30mila), il potenziamento della centrale idrica di via Vappa (20mila)

