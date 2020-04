“Il ministro Di Maio non usa i fondi per i nostri concittadini”

La Spezia - “Il ministro degli esteri Di Maio e la Farnesina non usano i fondi europei per finanziare i voli di rimpatrio per gli italiani bloccati all’estero. Come capogruppo della Lega in Provincia sono stato contattato da alcuni miei concittadini bloccati da molte settimane in Thailandia insieme a molti altri italiani senza la possibilità di poter rientrare in Italia che lamentavano l’eccessivo costo dei biglietti aerei proposti dagli uffici consolari rispetto a quelli degli altri cittadini europei e ho allertato immediatamente la senatrice Stefania Pucciarelli”. Lo scrive in una nota il capogruppo del consiglio provinciale della Lega Alessandro Rosson che prosegue: “L’incapacità del ministro Di Maio e dei suoi uffici emerge adesso nella sua totale gravità nella nota di Bruxelles, ripresa anche da numerosi quotidiani nazionali, che ha reso noto come Roma non usi i fondi europei per pagare i biglietti di rimpatrio come fanno gli altri Stati membri; fondi che coprono il 75% del costo del rientro e che il ministro degli esteri ha chiesto solo una volta a febbraio per una operazione dal Giappone”.

“É assurdo - sottolinea il capogruppo in Provincia Rosson insieme all’assessore alla sicurezza Medusei - che migliaia di tedeschi, spagnoli, austriaci,belgi, cechi e olandesi siano rientrati in Europa attraverso il meccanismo di protezione civile finanziato dalla UE al 75%, mentre i cittadini italiani debbano sostenere spese per i voli aerei con tariffe doppie o triple rispetto al solito, solo perché le nostre autorità nazionali non hanno attivato la procedura necessaria.

La senatrice Stefania Pucciarelli ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro di Maio affinchè riferisca su questa assurda situazione.