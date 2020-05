"Il governo dice di ripartire, regole poco chiare e commercio ambulante dimenticato"

La Spezia - “Il commercio in sede fissa e quello ambulante per il governo sembrano essere categorie fantasma”. Lo scrive in una nota l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi in merito alla Fase 2 e alle riaperture previste per le prossime settimane. “In tanti decreti annunciati ed emessi, come è accaduto anche per le famiglie, mai nessuna parola reale che fornisse certezze - prosegue Brogi -. Il comparto commercio già indebolito dalla grande distribuzione, dalle piattaforme online e dai centri commerciali, ha subito una brusca battuta di arresto, dalla quale sarà molto difficile rialzarsi”.



“Servono risorse a sostegno della categoria gravemente danneggiata - sottolinea - dalla prolungata chiusura dell’attività e un indirizzo preciso da parte dell’esecutivo perché quando si parla di vendita al dettaglio occorre adottare delle specifiche misure, non bastano contributi una a tantum. Mancano direttive chiare, specifiche per la riapertura in ogni settore, ci apprestiamo, sempre che non cambino idea, ad una riapertura senza linee guida e queste non possono essere emesse la domenica per il lunedì.

Quindi che il Governo si svegli con il suo super team di consulenti ed emetta provvedimenti a misura d’imprenditore, dando i tempi necessari alle attività, tutte, di adeguarsi per tempo. C’è necessità di riaprire, di farlo presto ma con regole chiare”.

“Questo vale per tutti, bar e ristoranti compresi che ad oggi brancolano nel buio basandosi solo su indiscrezioni o notizie riportate da aziende che cercano di vendere i propri prodotti – prosegue -. Inoltre, i comuni devono avere linee guida generali sia per quanto attiene i negozi, bar e ristoranti ma a maggior ragione per quanto attiene alla programmazione dei mercati settimanali, abbiamo bisogno anche noi di indicazioni sui distanziamenti dei banchi e sulle zone dove possono essere svolti, non riusciamo in questo momento, a poco meno di dieci giorni dalla riapertura a fornire informazioni esaustive agli imprenditori. Che il Governo faccia il suo che noi penseremo al territorio”.