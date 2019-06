"Il canale di Via Proffiano è una foresta... pericolosa in caso di pioggia"

La Spezia - Il canale Ligurzano Via Proffiano necessita di pulizie. A chiedere novità sugli interventi, tramite un’interpellanza che potrebbe essere discussa nel consiglio comunale di lunedì 1° luglio, è la consigliera d’opposizione del Partito democratico Dina Nobili.

“La questione risulta particolarmente sentita ai cittadini della via e a da me considerata pericolosa per la sicurezza - scrive nell’interpellanza -. Inoltre,anche nel periodo estivo, ormai purtroppo spesso, si verificano nubifragi che possono cagionare ai cittadini danni irreparabili e in questo caso ai cittadini di via Proffiano, se il canale non viene pulito a dovere”.

Nobili chiede all’amministrazione: “Se intende intervenire quando e come per risolvere il grave disagio di pericolo che si genera in caso di forte pioggia nella zona”.