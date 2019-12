"Il Falcomatà è realtà per impegno vecchia amministrazione, a Federici nemmeno una mail di invito"

La Spezia - Si è inaugurata stamani la nuovo sede del Polo Universitario, presso la struttura del (ormai ex) Ospedale Falcomatà.

Evento che traguarda un percorso ideato, progettato ed eseguito dalle precedenti Amministrazioni. Portato avanti nella sua ultimissima fase da quella attuale.



È doveroso sottolineare la genialità di chi pensò il tutto e la perseveranza con cui si è portato avanti nel corso degli anni il progetto.



Un luogo pensato per andare oltre la semplice struttura dove ricollocare l’università. Grazie a quello che esiste intorno (penso al centro sportivo Montagna), ci sarà la possibilità di costruire un vero e proprio piccolo campus. E quest’ultimo è un tema sulla quale si misurano anche sfide ulteriori: come quella di trovare spazi ed immobili da destinare ad una “Casa dello studente”.



Quello che viene inaugurato insegna, a chi oggi ha la responsabilità del governo cittadino, che se le relazioni tra Enti e Marina Militare vengono impostate nel rispetto e nella correttezza, sanno anche restituire risultati eccezionali.



Quella del Polo Universitario è stata una battaglia fortemente combattuta dalle Amministrazioni precedenti. Fatta per la città, per i suoi suoi giovani, per la creazione di professionalità da inserire in economie del nostro territorio in forte sviluppo.



Un percorso che ha vissuto anche dei momenti di conflitto con Genova. Come quando si palesò il pericolo del trasferimento di alcuni corsi proprio nel capoluogo di Regione. Spezia lo impedì perché seppe costruirsi un’autonomia forte e seppe fare gli interessi degli spezzini. In quelle giornate, a fianco degli studenti in protesta, scese anche l’Amministrazione ed il Sindaco Federici.



Magari si potesse dire lo stesso di Peracchini che invece non muove un dito se non ha il permesso del Governatore Toti. Ma il coraggio o lo hai, o non lo hai. Non s’impara di certo.



Però l’educazione, visto che s’insegna, pensavo facesse parte di chi, oggi, taglia nastri, infiocchettati da chi è venuto prima. E mi aspettavo almeno un invito all’evento nei confronti del precedente sindaco.



Nessuna lettera o mail è partita dagli uffici del Comune.



Nonostante l’ignoranza, la storia comunque non si cambia. Ma sopratutto la città, fatta di tutte quelle persone, coinvolte nel corso dei precedenti anni per arrivare a questo importante risultato, non dimentica.