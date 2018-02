"Il Colombaio è della città", si vota per l'alienazione

Residenti e comitati di Pegazzano e Fabiano contro la vendita del parco e delle ex scuole. In piazza la sinistra e anche un pezzo di maggioranza. Bottari: "Non vanificate l'entusiasmo di tanti cittadini".

La Spezia - Hanno risposto in un centinaio all'appello dei comitati e delle forze di opposizione a difesa del parco del Colombaio e delle ex scuole di Via Firenze e di Fabiano Basso. Uniti dal timore di non vedere più i bambini vociare in quel lembo di verde ai piedi del quartiere di Pegazzano. Domani ci sarà il voto del consiglio comunale in merito all'alienazione di questi beni, che rischia di deludere le attese di molti residenti. "Tre anni di passaggi ci lasciavano pensare fosse una cosa definitiva, poi abbiamo appreso dalla stampa che non era così", scuote la testa Maria Bottari del comitato "Insieme per Fabiano" che ha lavorato per mesi per dotare il quartiere di un Centro Civico.

Quando il traguardo sembrava alla portata, un fulmine a ciel sereno per circa ottanta associati che ha stoppato sul nascere le iscrizioni per le attività del prossimo anno. Dentro all'edificio rimane racchiuso "l'entusiasmo di tanti cittadini che ci hanno dimostrato da subito l'interesse per un centro di quel tipo - continua Bottari - Le stanze erano già riempite di mobili, di libri. É l'unica possibilità di vivere una vita sociale che a Fabiano non é mai esistita. Si usciva la mattina e si rientrava la sera dopo il lavoro". Il progetto del comitato è stato presentato lo scorso aprile quando fu emanato l'avviso per la manifestazione d'interesse, "ma anche con la nuova amministrazione i rapporti sono stati da subito cordiali. Noi non abbiamo mai fatto politica...".



La politica è invece rappresentata da una non scontata unità a sinistra, almeno su questo tema. LeAli con il capogruppo Guido Melley, il PSI, il gruppo "Spezia bella, forte, unita", Spezia Bene Comune, Moreno Veschi per Liberi e Uguali, Verushka Fedi di Rifondazione Comunista insieme a Edmondo Bucchioni, candidato di Potere al Popolo alla Camera, e ovviamente il Partito Democratico con le consigliere Federica Pecunia e Dina Nobili. "Il piano ci lascia sconcertati - dice Massimo Lombardi - La difesa dei beni comuni è un principio fondamentale in questo momento, questo vale per il parco quanto per le pe scuole. Vendere il Colombaio significherebbe mettere in vendita un gioiello".

In continuità con le battaglie portare avanti prima di entrare in maggioranza, ecco Massimo Caratozzolo che si prepara al terzo distinguo in otto mesi domani sera a Palazzo Civico. "Non vogliamo venga venduto il parco, al limite si potrebbe ragionare sulla casina rossa. Ma del parco non si deve parlare - dice, annunciando il voto contrario - Non é un problema né di destra né di sinistra. Questi beni non sono né di destra né di sinistra, ma della gente. Per vendere una cosa del genere ci vuole un percorso lungo e approfondito che non c'è stato".