"Il 19 per cento degli operatori sanitari sottoposti a tampone è positivo. Ma la Regione non lo dice"

La Spezia - "I dati del contagio in Liguria non scendono, ma aumentano. I nuovi contagi sono stati 1.073 nell'ultima settimana; mentre in quella precedente erano stati 991. Ci domandiamo se il presidente Toti ieri nel suo proclama alla stampa sia rimasto vittima dei dati ingannevoli e incompleti che lui stesso ha diffuso dall’inizio dell’epidemia ai liguri.

O forse lo è della sua incapacità di comprendere i dati che pur è costretto a trasmettere al ministero della Salute e alla Protezione civile?". Lo domanda Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia viva.



"Peccato - rileva Franciosi - che i dati siano poi pubblicati ovunque, dal sito del Ministero della Salute a quello del Sole 24 ore o del Corriere della Sera. E siccome le bugie hanno le gambe corte, anche il Liguria Business Journal ci informa che la Fondazione Gimbe mette la Liguria del presidente Toti tra le regioni con più casi, inquadrandola come il Piemonte ‘nell’area “calda” in cui il virus è diffuso e il contagio veloce, in cui non rientra più neanche la Lombardia. Da ultimo due domande per il presidente ingannato dalle sue stesse gambe corte. Dice il vero Genova Quotidiana quando denuncia che uno su cinque (il 19,02%) degli operatori sanitari sottoposti a tampone è risultato positivo al Covid? E allora perché la percentuale diffusa da Alisa (2,7%) è ingannevolmente riferita a tutto il personale anche quello cui il tampone non è stato somministrato?".