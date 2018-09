"I volontari della cultura esistono in tante città"

"Governate sia dalla destra che dalla sinistra", riponde l'assessore Asti alla polemica sull'ipotesi di utilizzarli per la blbioteca Mazzini. "In questi mesi di attesa, gli studenti utilizzino la Mediateca regionale o la Palazzina delle Arti".

La Spezia - "In merito all'utilizzo di volontari della cultura è proprio il caso che il professor Centi si faccia una cultura andandosi a studiare i comuni virtuosi, peraltro di amministrazioni a guida sia di sinistra che di centrodestra, dove il volontariato viene applicato anche alla cultura. Il volontariato da risultati di eccellenza nel sociale, nella sanità, nella protezione civile, non capisco l'ostilità nei confronti della cultura. Invito quindi il consigliere Centi, in qualità di insegnate insieme agli altri colleghi che sono presenti sui banchi consigliari, a farsi parte di questo progetto che vede già la disponibilità di giovani ma anche di docenti in pensione". La biblioteca Mazzini non ha ancora riaperto, ma la polemica politica sul suo prossimo utilizzo è già accesa. L'assessore alla cultura Paolo Asti risponde così alle accuse dell'opposizione, balzata in piedi per la proposta dell'amministrazione di aprire il presidio anche ai volontari oltre che ai bibliotecari assunti (qui l'articolo).



"Sarebbe come dire che facciamo curare l'epatite da un esperto di storia della medicina invece che da un medico", aveva accusato Roberto Centi (qui il suo intervento). "Mi pare che il suo esempio calzi veramente male, nessuno nella sanità utilizza volontari al posto di medici chirurghi e infermieri ma sulle ambulanze, per esempio, personale volontario adeguatamente formato è sempre presente", replica l'assessore.



Intanto la fine dei lavori alla Palazzina Crozza che ospita la biblioteca è prevista per fine anno, con conseguente sovraffollamento della biblioteca Beghi al Canaletto. "Invito il consigliere Centi a farsi prima di tutto professore e, insieme al collega preside Paolo Manfredini, condurre i suoi allievi alla Mediateca regionale 'Renzo Fregoso' dove vedrà che a disposizione degli studenti spezzini ci sono venti postazioni con tanto di computer e wi-fi così da permettere di condurre qualsiasi tipo di ricerca. Le stesse, molto spesso sotto utilizzate, sono in grado di sopperire al procrastinarsi della data di apertura della Biblioteca Mazzini. Solo poche centinaia di metri di distanza separano le due strutture e la stessa scuola in cui insegna il consigliere Centi ma, evidentemente, la polemica per la polemica rende cieco chi dovrebbe operare prima di tutto in favore degli studenti. Colgo poi che Centi non frequenta la Palazzina delle Arti perchè con qualche visita si renderebbe conto che la presenza dei giovani è tale da smentire le sue affermazioni sull'imposibilità di utilizzo".



Sui costi dell'operazione Mazzini lievitati di alcune decine di migliaia di euro. "Sui temi relativi ai costi di ristrutturazione, per altro non attinenti al mio assessorato, posso solo dire che la gara d'appalto è stata fatta dall'amministrazione precedente e che sulla nostra amministrazione gravano variazioni di bilancio per l'aumento di costi dovuti evidentemente a chi se ne è occupato in precedenza".