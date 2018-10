"I muri e il pavimento sono indecenti"

La Spezia - Le consigliere comunali del Movimento Cinque Stelle hanno presentato un’interpellanza al sindaco Peracchini e all'assessore competente relativa alla situazione del porticato dell’Istituto Tecnico Nautico Nazario Sauro in Viale Italia. Tale porticato si trova in condizioni pessime sia dal punto di vista della pavimentazione che da quello igienico. “Sono evidenti nel marciapiede, laddove esistenti, toppe non consone alla pavimentazione originaria e nemmeno lontanamente decorose - affermano le consigliere - soprattutto considerando che questo marciapiede è quotidianamente frequentato da una moltitudine di persone. Anche i muri esterni dell’Istituto sono in condizioni indecenti, sporchi e non curati. Poiché è compito di una amministrazione mantenere decorose e pulite le vie cittadine, chiediamo se sia intenzione dell’amministrazione procedere ad una pulizia approfondita del porticato e al ripristino a regola d’arte della pavimentazione”.