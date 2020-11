"I migliori auguri di buon lavoro al neo presidente Sommariva"

La Spezia - In merito alla nomina di Mario Sommariva a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: "Le mie più vive congratulazioni per la nomina di Mario Sommariva a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini –. Il lavoro del nuovo Presidente sarà molto intenso perché la nostra Città attende da anni la concretezza degli investimenti promessi da parte di Contship, la restituzione della Calata Paita e il varo di tutti i progetti già presentati e messi in campo in questi anni dall’Autorità Portuale, in particolare quello dell’hub croceristico. Per la nostra Città, una piattaforma logistica, portuale e turistica tra le più importanti d’Italia, in gioco c’è tutto il nostro futuro che non può più attendere, soprattutto in termini di occupazione e sviluppo. Sono certo che insieme, come dimostrato in questi anni, lavoreremo per il bene del nostro territorio grazie a una fattiva collaborazione e sinergia. Al Presidente Sommariva vanno quindi i miei migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento a Carla Roncallo per i suoi anni di presidenza e a Francesco Di Sarcina per aver traghettato il periodo di successione della presidenza come commissario, un lavoro prezioso riconosciuto da tutta la comunità portuale spezzina".