La Spezia - Sulle priorita’ di questa amministrazione regionale e dei suoi rami operativi abbiamo gia’ avuto modo di esprimerci piu’ volte e senza che potessero esserci dubbi sul nostro punto di vista, quasi sempre diametralmente opposto.



Oggi ci troviamo a fronteggiare l’ennesimo paradosso, se visto da un punto di vista del cittadino comune, che riguarda non tanto le nuove aperture di discoteche (per altro senza poter ballare…), sagre e feste all’aperto quanto il permanere di chiusure, con oggettive difficolta’, di molti servizi sanitari essenziali.



Gli stessi medici di base segnalano come a oggi non sia ancora possibile richiedere direttamente esami medici urgenti e semi-urgenti ed esistano ancora grandi difficolta’ per gli esami del sangue, in questo caso con rimpalli tra vari uffici che spesso rinviano, erroneamente, ai medici di base per l’inoltro della richiesta.



L’allarme lanciato da questi ultimi e’ chiaro e comprensibile ed e’ fondamentale che la Giunta Toti la smetta di giocare con gli annunci a effetto e cominci a occuparsi seriamente, in questa sua smania propagandistica di riaprire tutto, di quei servizi nel settore di cui ha responsabilita’ diretta: la sanita’



I Liguri vogliono poter tornare a curarsi!



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa