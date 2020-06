"I 4 milioni dal governo Conte per la Provincia un grande risultato"

La Spezia - "Il Ministero dei Trasporti trasferisce alla Provincia della Spezia 4 milioni di Euro. Una cifra importante per assicurare interventi di manutenzione per la viabilità del nostro territorio. Questo è un grande risultato che ha visto quel lavoro di sinergia con chi rappresenta il nostro territorio nel parlamento.

Interventi che interesseranno anche alcuni ponti oggetto di particolari attenzioni.

Grazie al Governo questi interventi permetteranno di mettere in sicurezza alcuni tratti stradali vitali per la nostra Provincia".



Dina Nobili consigliera Provinciale