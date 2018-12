"Guerri e Baldino ormai ballano da soli. E il loro gioco è chiaro"

La replica dell'assessore Paolo Asti: "Mosche cocchiere del dissenso... stando dentro il palazzo".

La Spezia - Se è lecito ad ogni consigliere così come a ogni cittadino fare opportune verifiche e chiedere che vengano esibiti atti e azioni nel'esercizio delle attività amministrative da parte di un assessore, quando si tratta di un consigliere di maggioranza (o ex?) come Baldino ci si aspetta che questi si rivolga direttamente all'assessore attraverso le relazioni che come membro della maggioranza dovrebbe saper mantenere. Chiaro che ormai Baldino e Guerri, scimmiottando quello che faceva una volta la sinistra, pur stando nel palazzo cercano di agitare continuamente la piazza. E' una politica vecchia che mai mi ha riguardato. Sull'inadeguatezza paventata da Guerri giudicheranno i cittadini oltreché il sindaco e soprattutto, come fatto proprio oggi, gli addetti ai lavori. Il gioco di questi signori è ormai chiaro a tutti: fare la mosca cocchiera del dissenso, che fortunatamente, anche nel caso dell'evento del Camec, riguarda Baldino e qualche amico e parente. All'iniziativa infatti erano presenti artisti e personaggi della cultura e delle professioni che niente hanno avuto a che ridire, anzi hanno apertamente lodato l'iniziativa. Spiace dover arrivare a fare queste affermazioni quando, dopo averla messa sull'ironia, la stessa è stata tacciata di discredito. La cosa si è fatta veramente seria e non c'è niente su cui scherzare. Ormai è sempre più chiaro che Guerri e Baldino ballano da soli.



Paolo Asti, assessore alla Cultura Comune della Spezia