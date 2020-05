"Grazie all'assessore Gagliardi e all'amministrazione la Casina Rossa vede una nuova luce"

La Spezia - "Come cittadini prima e consiglieri comunali poi non possiamo che essere soddisfatti di come si è conclusa la procedura per l’aggiudicazione e vendita della Casina Rossa, nel Parco del Colombaio a Pegazzano. Finalmente quel luogo, tanto caro agli spezzini, vedrà una nuova luce e tornerà a essere goduto nel pieno delle sue potenzialità. Nessuno ci credeva, eppure oggi il lavoro svolto dall’assessore Gagliardi e dall’amministrazione comunale ha dato i suoi frutti. Ringraziamo anche i due imprenditori, nonché concittadini, che hanno accolto la sfida e si sono impegnati a prendersi cura di questi beni, la Casina Rossa e il parco annesso. Speriamo di poterli tornare a vivere al più presto". Così i consiglieri comunali Andrea Biagi, Marco Frascatore ed Enzo Ceragioli commentano l'aggiudicazione della Casina Rossa a Pegazzano.