"Grazie Roncallo, assordante il silenzio di Peracchini"

La Spezia - "A nome dei movimenti civici spezzini desideriamo ringraziare la presidente Roncallo per la sua pronta risposta, per la correttezza istituzionale e per la sensibilità personale dimostrata". AvantInsieme, LiberaMente Liguria / Rete a Sinistra, Sarzana per Sarzana e Ortonovo in Movimento sono soddisfatti della presa di posizione della numero uno di Via del Molo: "Sono bastate poche sue parole di buonsenso, peraltro confermate dai presidenti delle AdSP di Venezia e Livorno, a provocare la reazione scomposta e, quella si, istituzionalmente discutibile, del ministro Toninelli. Nella polemica sollevata da noi, vogliamo ribadire la nostra richiesta alle comunità locali e ai porti italiani, ma anche chiedere un maggiore coinvolgimento da parte dell’Unione Europea, una comunità di oltre 500 milioni di abitanti, con il reddito pro capite tra i più alti del mondo, che non riesce ad accordarsi per ospitare 49 persone, tra cui intere famiglie con bambini piccoli, da settimane in balia del mare".



E ancora: "Il nostro appello è indirizzato anche e prima di tutto al sindaco della Spezia, fervente cattolico e sindaco di una Città insignita di medaglia d’argento al valore militare per la guerra di liberazione e di medaglia d’oro al valor civile per l’accoglienza e la solidarietà manifestate verso gli Ebrei sopravvissuti ai lager che tentavano di raggiungere la Palestina dopo la fine della seconda guerra mondiale. Una disponibilità della Città ad accogliere anche solo una parte di questi profughi confermerebbe le sue tradizioni di civiltà. Ma, mentre altri comuni, in Italia ed in Germania, hanno

dato la loro disponibilità, il silenzio del sindaco della Spezia diventa sempre più assordante".