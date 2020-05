"Governo decida sul Ponte di Albiano, viabilità e cittadini hanno bisogno di scelte urgenti"

La Spezia - “La mancata nomina ufficiale del presidente della regione Toscana come commissario straordinario indicato dal ministro è ancora un nulla di fatto, ad oltre un mese dalla caduta del ponte. A causa anche di questo l’ANAS ha sospeso l’incontro della conferenza dei servizi che serviva a relazionare sul progetto del ponte provvisorio”. Così il vicepresidente della Provincia della Spezia Francesco Ponzanelli, che aggiunge: “Non riusciamo a capire quale sia il problema e perché si stia tergiversando, invece di agire subito con un commissario e puntare le forze e i fondi pubblici per realizzare immediatamente un ponte definitivo. Perché buttare al vento milioni di fondi pubblici? In merito all’interruzione della viabilità che si è creata nella sezione che univa la Lunigiana, l’alta Val di Magra e la bassa Val di Vara, è inevitabile dare il via libera per l’ inserimento delle rampe sulla A15. Qui la SALT deve dare prova di lungimiranza, trattandosi di una soluzione provvisoria, e la meno pesante economicamente. Un’opera fondamentale per mettere al riparo da enormi disagi i cittadini, i quali stanno già soffrendo nei servizi quotidiani, andando incontro anche alle esigenze dell’indotto industriale che gravita nella zona. Questa soluzione agevolerebbe anche i lavori per completare la strada SP31 della Ripa limitando il traffico che crescerà con la fine del lockdown. Inoltre le rampe non richiedono tempi biblici e nemmeno i 200 giorni , come è stato paventato per il ponte provvisorio. Noi, come Regione Liguria e come Provincia della Spezia, avevamo dato subito la nostra disponibilità per realizzare in tempi brevi tutto quello che era necessario, in sinergia con la Regione Toscana. La proposta è stata respinta. Invitiamo la ministra Paola De Micheli - conclude -a far visita su tutto il tracciato della viabilità circolare che è stato bruscamente interrotto, a partire dal nostro territorio Ligure con tutte le opere viarie collegate tra loro, e di dare il via libera ad una procedura d’urgenza, anche per per la realizzazione, ormai non più procrastinabile, della bretella Santo Stefano Magra- Ceparana attesa da oltre quaranta anni”.