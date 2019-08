"Gli unici stranieri sono i leghisti nei quartieri"

Più di cinquecento persone in Piazza Mentana per dare un'accoglienza dissonante al ministro Salvini - atteso in serata - e contestarne le politiche.

La Spezia - Oltre cinquecento persone hanno animato il presidio anti Salvini organizzato stasera in Piazza Mentana, davanti al Teatro civico. Migranti, Decreto sicurezza e i famosi 49 milioni temi forti della mobilitazione contro il ministro e leader leghista, "figlio di Putin", "complice dell'estrema destra che si affida alla Vergine Maria come Franco e Pinochet". In piazza società civile, esponenti politici delle varie forze di sinistra, volti del sindacato. Una trentina di presenti indossa salvagenti come gesto di solidarietà verso i migranti.



"Unici stranieri i leghisti nei quartieri", lo slogan principe tra quelli declamati in vista dell'arrivo in Piazza del Bastione, stasera, proprio di Salvini, atteso alle 21. Soluzione a effetto un mega striscione verticale che decanta la bellezza di "un mondo senza confini e frontiere". Non si vedono bandiere di partito - c'è invece un vessillo europeo -, solo striscioni e cartelli, uno dei quali inneggia al contempo a Papa Francesco, a Carola Rackete e al Tar del Lazio, che oggi pomeriggio ha dato l'ok allo sbarco del carico umano di Open Arms. C'è anche una Madonna antisalviniana, impersonato dalla prof Castellani, che legge brani della Costituzione. Interventi e cori perdurano fino alle otto e mezza, sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine. Poi il rompete le righe, mentre nell'altra piazza si scalda la folla salviniana.