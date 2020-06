La Spezia - Sollecitata dalla richiesta di più cittadini, ho verificato effettuando sopralluoghi in diverse zone della città che gli ingombranti non vengono ritirati come in passato.

Ho presentato quindi un'interrogazione scritta al sindaco Peracchini e all'Assessore competente per avere delucidazioni in merito.

Ringrazio i cittadini per la fattiva collaborazione e mi impegno ad informarvi appena avrò risposte certe.

Il consigliere comunale Pd

Dina Nobili