"Giardini da ripensare, oggi è come se ci fosse un muro di Berlino"

La Spezia - "I giardini, a La Spezia, rappresentano il confine vero tra la città e il mare. Oggi, in realtà da decenni, sono diventati luogo buio, sporco, inospitale: vorremmo alzare la qualità della discussione, non lasciandola ad un semplice referendum tra chi li vuole recintare e chi no". La Piazza Comune, l'associazione nata alcuni mesi fa alla Spezia che già coinvolge diverse decine di cittadini, interviene sullo stato attuale dei giardini perchè "hanno un patrimonio storico-culturale importante e serve un intervento di qualità che garantisca la salvaguardia della memoria storica e la capacità di saper offrire un moderno uso di uno spazio così strategico".



Continua la nota: "I giardini possono diventare un polmone verde, aperto, accessibile, fruibile. Con chioschi dove degustare i prodotti tipici del nostro golfo, il luogo dove eventi musicali troverebbero casa. Un progetto che darebbe dignità e farebbe rinascere via Chiodo, un tempo salotto della città. I giardini hanno forma rettangolare (come Central Park) ma oggi più che a quel famoso luogo fanno pensare ad un muro, quello di Berlino. Auspichiamo che l'amministrazione comunale si faccia protagonista per la costituzione di un tavolo in cui cittadini, associazioni civiche e di categoria possano contribuire con proprie proposte ad una percorso partecipato. E poi è necessario che si avvii un'immediata opera di deratizzazione e pulizia. Per contribuire a realizzare il giusto processo di sensibilizzazione su questi temi, raccogliamo l'invito giunto da molte associazioni del territorio di annullare l'evento previsto per venerdi e

contribuire alla creazione di un grosso fronte anti degrado che organizzerà più evanti un evento con il contributo di tutti".



Intanto, proprio La Piazza Comune dà appuntamento a venerdi 6 settembre alle 18, presso il Glamour Cafè, in via Largo Giordano Bruno a La Spezia, per la presentazione dell'iniziativa Less Glass, alla presenza dei titolari di tutti i locali della movida spezzina che hanno aderito all' iniziativa. Un passo concreto per la riduzione della plastica in città.