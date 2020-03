"Galleria ancora chiusa, cosa si aspettava a comunicarlo?"

La Spezia - "Alla vigilia dell'annunciata e sbandierata riapertura della galleria di Marinasco, emerge invece che i cittadini della Val di Vara e non dovranno attendere sino al 10 aprile per tornare a percorrere uno snodo fondamentale del traffico. Legittimo che Anas completi tutte gli interventi necessari per la sicurezza dei passanti, ma non è accettabile che ogni volta manchi una chiara comunicazione con le Istituzioni e quindi con la cittadinanza. Interpellati infatti recentemente in commissione viabilità, i vertici Anas mostrarono un inaspettato ottimismo dichiarando che i lavori erano in fase di conclusione e che per il primo dell'anno o al massimo appunto per il 4 marzo tutto sarebbe tornato alla normalità. Oggi invece, osservando la segnaletica, si scopre lo slittamento. Per quali motivi? Perché non ne è stato dato l'annuncio nelle sedi opportune e con le adeguate tempistiche? Già interrogato dal sottoscritto sul perché siano state prese spesso decisioni inaspettate come quella di aprire la galleria senza una particolare logica, così facendo Anas dimostra purtroppo poca attenzione per le esigenze di tutti i pendolari".



Andrea Licari, Consigliere Provinciale