"Fuori i fascisti dalla Beghi", Ghiglione contro la presentazione di Casapound

'La morte della Repubblica', edito da quella Altaforte che ha dato alle stampe il libro dedicato a Salvini.

La Spezia - “Il sindaco Peracchini revochi immediatamente l’autorizzazione alla presentazione del libro di Casapound. I fascisti non devono entrare alla biblioteca Beghi.” Così Lara Ghiglione, segretario Camera del Lavoro della Spezia, in riferimento alla presentazione de 'La morte della Repubblica', da parte di Casa Pound, in programma sabato prossimo. Il libro è edito da Altaforte, la casa editrice vicina all'estrema destra - a guidala, il fascista dichiarato Francesco Polacchi - che ha pubblicato anche 'Io sono Matteo Salvini'.



“La Cgil sarà in prima linea per difendere un luogo simbolo dell’antifascismo e la memoria, l’onore e la storia democratica della città della Resistenza, di Exodus e degli scioperi del 43 nelle fabbriche. I lavoratori, i cittadini, le forze democratiche si devono mobilitare contro questa vergogna come è successo al salone di Torino ed alla Sapienza di Roma per la lezione di Mimmo Lucano", conclude Ghiglione.



Intanto sui social network ha preso il via il pressing sul sindaco e sul Comune perché la massima istituzione spezzina non apra le porte della biblioteca ai neofascisti. #fuorifascistidallabeghi è l'hashtag grido di battaglia.