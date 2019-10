"Fu Orlando a firmare per la certificazione Aia. Peracchini lavora per fermare il carbone"

La Spezia - “Forse alla consigliera Nobili e al consigliere Raffaelli è ancora poco chiara la situazione Enel ed è bene che siano informata dei fatti: correva l’anno 2013 quando l’allora Ministro Orlando del Pd ha firmato l’autorizzazione integrata ambientale per la Centrale Enel della Spezia, che ha scadenza al 2021". Lo afferma Marco Frascatore vice presidente del consiglio comunale della Spezia e presidente della IV Commissione Consiliare in risposta ai consiglieri d'opposizione in merito all'incontro a Roma sulla certificazione Aia al quale hanno partecipato i sindaci della Spezia e Arcola.

Frascatore nella nota prosegue: "Visto che è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame da parte della Commissione Aia del Ministero, e visto che ci potrebbe essere anche il rischio che l’utilizzo del carbone da parte di Enel venga ancora una volta autorizzato e continuare a respirare carbone per altri otto anni rinnovabili per altri otto, il sindaco è a Roma per dire non solo tecnicamente ma soprattutto politicamente che l’unità della Centrale elettrica spezzina dovrà essere fermata definitivamente entro il 2021. E questo non soltanto a parole, ma anche a fatti perché il sindaco, attraverso i rappresentanti della Provincia e del Comune, hanno chiesto di inserire ufficialmente questa disposizione nel parere conclusivo. Ricordo ai consiglieri del Pd che non è Enel a decidere il piano energetico nazionale né il fabbisogno energetico nazionale, lo fa il Ministero: quindi prima di cantare vittoria sullo stop al carbone, credo sia meglio aspettare il triplice fischio finale di questa partita.”