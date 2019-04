"Fridays for Future", di nuovo in piazza

La Spezia - "Lo abbiamo detto nelle piazze del 15 marzo e ora siamo pronti a dimostrare che non stavamo scherzando: Fridays For Future non si ferma e continua la sua battaglia con ancora più slancio e motivazione. Infatti, dopo il successo della prima mobilitazione contro il cambiamento climatico e dopo l’assemblea costituente del 13 aprile scorso, ora abbiano un altro obbiettivo fondamentale: bloccare pacificamente il Paese il prossimo 24 maggio in occasione del secondo sciopero globale per clima e contro le devastazioni ambientali". L’invito degli organizzatoi è di al previsto di Venerdì 26 aprile dalle 17.30 in Piazza Mentana alla Spezia. In quell'occasione, tra le altre cose, verrà presentato il calendario delle tappe di avvicinamento allo sciopero del 24 maggio.



Spiegano gli organizzatori: "In vista di quella importante data, seguendo il potente esempio di Greta, continueremo a dare anche a livello spezzino centralità alle mobilitazioni del venerdì organizzando momenti pubblici di formazione e di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento, del riscaldamento globale e delle urgenti misure necessarie ad abbatterli. Pensare globalmente e agire localmente “è per noi un principio fondamentale, per questo vogliamo entrare in connessione e sostenere le numerose vertenze ambientali presenti anche sul nostro territorio; ci riferiamo in particolare alla questione delle emissioni della centrale Enel e del Porto, del potenziamento del rigassificatore di Panigaglia, dell’annosa questione ambientale di Marola e di quella legata al (Bio)digestore di S.Stefano Magra, per citare solo le più note".



FFF è un movimento globale, pacifico, apartitico, senza bandiere e senza governi amici ma aperto alla collaborazione attiva di chiunque voglia impegnarsi per cambiare questo sistema di sviluppo insostenibile e ingiusto e garantire un futuro alle nuove generazioni. "Lo ripeteremo senza tregua: la nostra casa è in fiamme e spetta a noi salvarla".