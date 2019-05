"Fossero solo gli infermieri... all'ospedale mancano coperte e lenzuola"

L'allarme di Battistini: "Quello a cui stiamo assistendo, tra parenti infuriati che giustamente pretendono un servizio pubblico di qualità, e altri che rassegnati portano le lenzuola per i loro cari da casa, è vergognoso e inaccettabile".

La Spezia - "Quando parliamo di carenza di personale in Asl5 descriviamo una situazione pessima, che prosegue da anni e che va risolta con decisione. Negli ospedali, negli ambulatori e nei servizi sanitari in genere mancano medici e soprattutto infermieri. Anche gli operatori socio-sanitari, forniti da una cooperativa in appalto, Coopservice, sono pochi e spesso non distribuiti nella maniera ottimale. Se però a tutto questo associamo ciò che in questo periodo sta accadendo scopriamo di trovarci dentro uno scenario degno del terzo mondo. Si può accettare che in un ospedale manchino coperte e lenzuola se fuori cadessero le bombe. È invece impensabile che ciò accada nel 2019 alla Spezia". L'allarme arriva da Francesco Battistini, consigliere regionale di "Italia in Comune", che ha preparato un'interrogazione indirizzata all’assessore alla sanità Sonia Viale: "Quello a cui stiamo assistendo, tra parenti infuriati che giustamente pretendono un servizio pubblico di qualità, e altri che rassegnati portano le lenzuola per i loro cari da casa, è vergognoso e inaccettabile. Il servizio di lavanolo, il lavaggio e noleggio della biancheria, per intenderci, aveva un costo, secondo i dati raccolti, nel 2017 di poco inferiore a 14 milioni di euro più IVA. Alla luce di quanto sta accadendo, per rispetto nei confronti dei pazienti ma anche di chi lavora nel nostro Sistema Sanitario Regionale, vogliamo risposte dall'assessore su quali sono i motivi di questi disservizi e, soprattutto, vogliamo che tali episodi non si ripetano più. Pretendiamo un intervento immediato e risolutivo".