"Forza Italia è l'originale, Cambiamo! la copia fatta male"

La Spezia - Sindaco di Follo per due mandati, dal 2009 al 2019, presidente della Provincia dal 2017 fino alla scorsa primavera, esponente della prima ora di Forza Italia. Queste, in estrema sintesi, le tappe salienti del percorso politico di Giorgio Cozzani, cominciato dal geometra classe '65 già ai tempi della Prima Repubblica tra le file della Democrazia cristiana. CDS lo ha raggiunto telefonicamente, reduce dalla convention forzista di Viterbo, per una chiacchierata sul calderone politico attuale e su quel che sarà, non solo a livello locale. Anche alla luce della recente e partecipata cena spezzina – in quel di Ponzano superiore, alla Trigola – con la quale Forza Italia ha fatto capire di volerci essere ancora, con buona pace dello 'strappo' del presidente Toti e la nascita del suo nuovo partito Cambiamo!.



Non è da ieri che fa politica e in questi anni da sindaco e da presidente della Provincia sono aumentate le sue esperienze amministrative. E' un momento politico uguale a tanti altri del passato o c'è qualcosa di nuovo, secondo Lei?



“Io politicamente nasco nella Prima repubblica e devo dire che quella, rispetto all'oggi, spesso era politica di Serie A. Prima dello scontro veniva il rispetto dell'avversario, mentre ora vedo molto nervosismo e una tendenza alla denigrazione. Certo, questo magari non può capirlo chi la Prima repubblica non l'ha conosciuta, un'epoca che ha visto la ricostruzione e la ripartenza dell'Italia dopo la distruzione della guerra. Chi è venuto prima di noi ci ha lasciato la democrazia - mantenendola anche nei momenti più difficili – e un Paese all'avanguardia. Questa eredità oggi a volte rischiamo di distruggerla, di perderla. E nella costruzione dell'Italia moderna ognuno ha fatto la sua parte: i cittadini, gli amministratori, gli enti. Enti come le Province, strutture importantissime che com'è noto sono state depauperate attraverso una riforma operata – tornando a prima – da personaggi politici certo non della Prima repubblica. Il governo gialloverde, soprattutto per iniziativa della Lega, aveva parlato dell'ipotesi di restituire agli enti provinciali le loro facoltà. Ora c'è un nuovo governo e vedo difficile che tornino sul tema anche se è vero che alcuni esponenti Pd hanno fatto mea culpa. E sempre guardando alla Prima repubblica, sottolineo come oggi, dopo anni di maggioritario, si torni a parlare di proporzionale. Allora, forse, abbiamo sbagliato a cambiare? Rischiamo di continuare a fare e disfare, quando invece servirebbe fermarsi un attimo e ragionare. Certo che se, in generale, si immagina di ripristinare quanto c'era prima, vuol dire che si è cambiato senza sapere bene cosa fare e dove andare”.



L'altra sera Forza Italia si è ritrovata in una riunione informale ma comunque molto partecipata. L'obiettivo è quello di rilanciarsi sia su scala locale e nazionale. D'altro canto lo spazio al centro sembra enorme e tutti sembrano volerlo occupare.



“Quella dell'altra sera è stata una cena molto partecipata nel corso della quale forse abbiamo capito che un'occasione del genere mancava da troppo tempo. È stato un bel ritrovarsi, guardando a un rilancio, con amici come Morgillo, Grillo, Cenerini, Cerruti e tanti altri. Io in Forza Italia ci credo, ci sono dal 1994, quando vi aderii provenendo dalla Dc dopo la fine della Prima repubblica. A Follo, assieme a tanti amici, ho aperto uno dei primi club in provincia. Sono da venticinque anni nel solito partito, non come tanti che saltano da una parte all'altra... ci sono davvero ottimi circensi e acrobati in politica, dei saltimbanchi eccezionali. Io non ci riesco, sono fatto diversamente e ho sempre avuto rispetto per il mio partito. Sono un centrista, mi piace la moderazione, l'estremismo lo lascio ad altri... altrimenti sarei in partiti diversi. Penso che sia giusto un ritorno anche a livello provinciale di Forza Italia, dopo anni in cui il partito è stato un po' depauperato. Bello quindi l'altra sera ritrovarci con le nostre bandiere e i nostri militanti. Forza Italia può essere ancora attraente per gli elettori, del resto nei suoi venticinque anni di storia ha raggiunto risultati eccezionali e ha conseguito percentuali altissime di consenso molto prima di altri. Ed è stato un partito capace di sdoganarne altri che, diversamente, magari oggi non esisterebbero. Silvio Berlusconi ha dato tanto a tutti cercando di tenere in equilibrio la barca del centrodestra, tant'è che quando non è stato più centrale sono venuti fuori i problemi. Berlusconi è persona autenticamente democratica e liberale e l'unica che riesce ad avere un dialogo efficace in Europa. Di lui purtroppo alcuni si sono approfittati”.



Come distinguersi è la vera questione: perché in Liguria un cittadino dovrebbe votare Forza Italia piuttosto che il nuovo movimento di Toti?



“Perché Forza Italia è l'originale, non la copia fatta male. E perché Forza Italia è un grande partito nazionale mentre quello di Toti, sebbene possa avere un determinato responso a livello ligure, sul piano nazionale - che è ben altra cosa ed è quello di cui bisogna tener conto - deve ancora dimostrare tutto. Ci sono soglie da superare altrimenti non si va da nessuna parte. Insomma l'operazione di Toti la vedo un po' difficile. Forza Italia ha una grande storia nazionale e quando abbiamo governato credo che abbiamo fatto meglio di quelli che sono venuti dopo. Alcuni sondaggi ci danno dietro Fratelli d'Italia? A Viterbo abbiamo avuto modo di esaminare l'indagine eseguita dall'autorevole Tekné che ci vede ancora davanti con il 7.9, mentre il partito di Giorgia Meloni è al 7.2. E Cambiamo! è allo 0.7 per cento”.



Berlusconi e Toti, tanti anni insieme poi la rottura che ha visto l'uscita dell'attuale presidente della Regione. Secondo lei ha sbagliato ad andarsene? Che cosa avrebbe, nel caso, dovuto fare?



“Toti è nato con Berlusconi, sia politicamente, sia professionalmente vista la carriera in Mediaset, dove lavora anche sua moglie. Toti è una figura creata dal presidente, i cittadini lo sanno. Il suo strappo io ancora non lo ho capito e come me tanti altri. C'è chi rispetto a Toti ha avuto molto meno eppure è ancora in Forza Italia. Toti doveva essere l'ultima persona ad andarsene. Cosa avrebbe dovuto fare? Senz'altro colloquiare e confrontarsi di più con il presidente Berlusconi”.



Cosa farà Forza Italia alle prossime regionali? Ritiene impossibile un divorzio dalla coalizione che sosterrà Toti oppure dipenderà dalle condizioni dell'intesa? Non rischiate di farvi male entrambi?



“Da qui alle regionali ci sono parecchi mesi, tanta acqua deve passare sotto i ponti. È chiaro che si dovrà dialogare in primis con gli altri partiti della coalizione, ovviamente. Poi tanto dipenderà dai giochi a livello regionale per i candidati, per vedere chi dovrà e potrà essere il candidato alla presidenza. Noi abbiamo chiarito che Toti non sarà il candidato di Forza Italia. Farci del male a vicenda? In politica ci sono alti e bassi, può succedere. Sicuramente dialogheremo, non vogliamo fare harahiri e penso non ci saranno problemi. Ma in politica 'mai direi mai'. Io spero che non ci faremo del male”.



Matteo Renzi cerca spazio al centro, Paita esclude che in Liguria "Italia Viva" cerchi un dialogo coi moderati e con Forza Italia. Lei, da moderato, lo farebbe un ragionamento serio con quella nuova realtà oppure mai con una forza di derivazione di centrosinistra?



“Istintivamente rispondo di no. Siamo diversi. Noi siamo un partito di centro che propende verso destra. In ogni caso è prematuro dire quali strade si potranno aprire. E contano i ragionamenti fatti a livelli più alti, dove a dettare il gioco è chi può farlo, cioè Berlusconi. In ogni caso a Viterbo il presidente, in collegamento telefonico, ha detto chiaramente – e lo ha ribadito Tajani – che allo stato attuale non siamo una forza che può pensare di mettersi con Renzi, assolutamente no. I nostri collegamenti sono con Lega e Fratelli d'Italia”.



Si vocifera da più parti che sarà lei il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Come commenta? E se glielo chiedessero si candiderebbe alle prossime regionali per rappresentare la provincia spezzina a Genova?



“Sia per il ruolo di coordinatore sia per la candidatura io farò quello che il partito mi chiederà di fare. Ho seguito Forza Italia e Berlusconi per venticinque anni e continuerò a farlo e ad esserci se avranno bisogno di me. Altrimenti starò in panchina ad aspettare il mio eventuale momento. Sono a completa disposizione del partito”.



F.L.-N.R.