"Forza Italia alla Spezia è tornata a essere una realtà cruciale"

La Spezia - Al Circolo Golf Tennis di Rapallo si sono riuniti ieri i dirigenti forzisti liguri. "All’incontro - si legge in una nota - erano presenti il deputato ligure On. Roberto Bagnasco e il Sen. Roberto Cassinelli, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, il coordinatore provinciale della Spezia Giovanni Grazzini, il coordinatore cittadino della Spezia Francesco Sergiampietri, il responsabile organizzazione Andrea Cargiolli e il responsabile infrastrutture Stefano Vinchesi. Forza Italia, a livello provinciale spezzino, è tornata ad essere una realtà cruciale sul territorio, necessariamente deve essere resa partecipe di determinate scelte e coinvolta come merita per il ruolo che ricopre. La presenza di un organismo organizzato in base alle competenze di ciascuno, oltre che ad essere un chiaro segnale di ripartenza, è un valore aggiunto".