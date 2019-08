“Fiera della reazione della mia città, politiche di Salvini da rigettare in toto"

La Spezia - “Una piazza bellissima, piena di giovani, colorata, festosa. La risposta più efficace e giusta alle politiche di odio di Salvini, che vanno rigettate in toto. Sono fiera della reazione della mia città.” Così Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil della Spezia. “Un ex ministro dell’interno in perenne campagna elettorale costretto a venire alla Spezia in un centro storico blindato. La città democratica ed antifascista ha fatto sentire la sua voce, libera e pacifica. Diciamo con forza no al decreto sicurezza, alle politiche fiscali solo a favore delle élite. Spezia oggi è in piazza per il lavoro, la democrazia, l’accoglienza.”