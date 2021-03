"Felettino non verrà privatizzato, prima studiare poi parlare"

La Spezia - "Tra le accuse piu` bislacche che ci e` capitato di ascoltare dall'opposizione sicuramente quella relativa alla privatizzazione dell'Ospedale Felettino di La Spezia e` una di quelle piu` stravaganti. - dichiara il gruppo di Cambiamo in Consiglio Regionale - Onestamente non sappiamo se esista un premio per l'accusa piu` insensata e irragionevole tra quelle lanciate al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ma da qui alla fine della legislatura potremmo anche prendere in considerazione l'idea di istituirlo, visto che pare che i pretendenti siano numerosi e fermamente decisi a darsi battaglia".



"Due candidati che sembrano essere decisi a iscriversi a questa singolare competizione sono sicuramente il consigliere comunale spezzino, Guido Melley, e il consigliere regionale della Lista Sansa, Roberto Centi. - prosegue compatto il gruppo consiliare arancione - I due sono arrivati a sostenere che 'il nuovo ospedale degli spezzini sara` costruito dai privati, ma sara` poi in larga parte in mano ai privati', nulla di piu` falso e tendenzioso, ovviamente, ma non contenti i due esponenti del centrosinistra si lanciano in una lunga invettiva contro quella che definiscono come 'una privatizzazione strisciante'. Ora, posto che nella giornata di ieri era uscito un comunicato di Regione Liguria a tema nuovo ospedale spezzino e che forse i nostri due avversari politici avrebbero potuto leggerlo con maggiore attenzione; ci preme di comunque di sottolineare che non vi e` in atto nessuna privatizzazione, come invece i due accusatori vogliono lasciar intendere, mentendo dunque ai cittadini. Il partenariato pubblico- privato, come gia` ribadito dal presidente Toti, garantisce che l'ospedale e tutti i servizi sanitari e amministrativi rimangano totalmente pubblici fin dalla fase di realizzazione dell'opera. Di strisciante, quindi, ci sono solo le loro insinuazioni strumentali e prive di ogni fondamento giuridico".



"Sarebbe bello che le persone si informassero e studiassero prima di parlare, visto soprattutto il ruolo istituzionale che ricoprono. - concludono i consiglieri regionali di Cambiamo! - Ma abbiamo capito che la strada ormai e` tracciata, saremo costretti a proseguire dritti continuando a lavorare con impegno e serieta` per il bene della nostra regione, come sempre abbiamo fatto, mentre a tempo perso ci sara` ancora chi provera` a screditare il nostro lavoro. Di questo poco ci curiamo, i cittadini liguri, ben piu` assennati di tanti altri che si candidavano a governarli, hanno provveduto in maniera plebiscitaria a relegare tra i banchi dell'opposizione tutte quelle persone che per la nostra Regione nulla hanno fatto e nulla hanno dimostrato di saper fare".