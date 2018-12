"Felettino al palo da tre anni, con che faccia il centrodestra tira in ballo il Pd?"

Intervento di Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria.

La Spezia - Il capogruppo Cenerini, come al solito, si arrampica sugli specchi. E per giustificare l'inefficienza della Giunta regionale di centrodestra rispetto ai lavori per il ospedale della Spezia – fermi ormai da tempo - se la prende, guarda caso, con il Partito Democratico, che in Regione è all'opposizione dalla metà del 2015. Da tre anni e mezzo governa Toti, cioè il riferimento politico di Cenerini, ma la colpa è sempre del Pd. Troppo comodo. Come sarebbe facile per me scendere agli stessi livelli del capogruppo in Comune ricordando che, secondo quanto è apparso sulla stampa, Pessina, a cui è stato affidato l'appalto per il Felettino, ha finanziato la fondazione Change di Toti e non il Pd. Ma io preferisco attenermi ai fatti.

Il Pd, quando guidava la Regione Liguria, è riuscito ad avere dal Governo gli ultimi fondi dedicati all'edilizia sanitaria (ex articolo 20) per finanziare la realizzazione del nuovo ospedale spezzino. Ha fatto la gara, che è stata vinta da Pessina e ha lasciato alla nuova amministrazione regionale, subentrata nel frattempo, il solo compito di dare l'avvio ai lavori. Compito che, probabilmente, è risultato troppo gravoso per il centrodestra, visto che il cantiere è fermo al palo praticamente da allora.

E' normale, quando si parla di appalti pubblici, che emergano dei problemi, come varianti in corso d'opera o, a volte, fallimenti delle imprese. Il dovere delle istituzioni è gestire queste criticità e risolverle. Ma la Giunta Toti e il Comune della Spezia si sono rivelati totalmente incapaci di farlo. In tre anni e mezzo il centrodestra in Regione non è stato in grado di sbloccare i lavori e attivare quei servizi che gli spezzini attendono da tempo. Toti è totalmente in balia degli eventi e il risultato è che il Felettino è fermo da tre anni. Con che faccia il centrodestra adesso tira in ballo il Partito Democratico? Solo Cenerini può credere alle sue fantasiose ricostruzioni. I fatti sono chiari: Il Pd ha trovato i soldi, il sito e concluso la gara per il nuovo ospedale della Spezia. Toti e il centrodestra non sono stati in grado di portare avanti i lavori e stanno sprecando soldi e tempo dei cittadini. Il resto sono solo chiacchiere.



Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria.