"Fate campagna sui morti", in Provincia scintille 'autostradali'

La Spezia - Rinviato al prossimo consiglio provinciale l'ordine del giorno del gruppo La Spezia popolare in cui si chiede a governo e concessionari la sospensione dei pedaggi sulle autostrade spezzine in virtù dei tanti cantieri che le costellano. Se in un primo momento pareva che il documento potesse passare con tutti i voti della maggioranza e parte di quelli dell'opposizione, la situazione è poi deflagrata in seguito a un intervento particolarmente acceso del capogruppo popolare Francesco Ponzanelli, vice presidente dell'ente provinciale. L'esponente politico santostefanese, collegato in videoconferenza al pari di altri amministratori, nell'illustrare la pratica ha puntato fortemente il dito contro il governo, in particolare contro “la latitanza della ministra De Micheli”, invitata a “non fare il gioco delle tre carte”. Considerazioni che hanno spinto i consiglieri del centrosinistra Andrea Licari e Dina Nobili, pur dichiarandosi concordi con il merito dell'odg, ad annunciare voto contrario ritenendo eccessiva la carica di polemica politica dell'iniziativa popolare, non tanto per quanto recita il documento nero su bianco, quanto, come detto, per le affermazioni di Ponzanelli e per i comunicati diffusi nei giorni scorsi. Diversamente, il consigliere di opposizione Simone Sivori, sindaco di Zignago, ha annunciato “voto favorevole, al netto di una trattazione un po' troppo politica. Ma dobbiamo fare gli interessi dei cittadini”.



Un secondo intervento di Ponzanelli ha fatto saltare il tavolo. Alle accuse di aver fatto propaganda totiana nel suo precedente passaggio, il capogruppo 'costiano' ha detto, rivolto al centrosinistra, che “Toti non ha bisogno di propaganda. Ha fatto un ponte in due anni. Voi probabilmente vi unite solo quando ci sono le tragedie, ma non si fa campagna sui morti! Avete usato anche il ponte”. A quel punto Nobili ha cominciato a chiedere una replica per 'fatto personale', facendosi ancor più impaziente quando da Ponzanelli è arrivata una botta di “ignoranti” ai consiglieri della sfera progressista. L'accorata 'tirata' non ha mancato di suscitare un po' di ilarità: “Ha sbroccato!”, ha scherzato il capogruppo della Lega Rosson, che qualche minuto prima si era detto concorde con i temi dell'odg, tenendoci tuttavia a pregare Ponzanelli "di sottolineare il fatto che, anche se il documento in questa sede è stato presentato dai popolari, è condiviso, presumo, da tutto il centrodestra e sicuramente dalla Lega. Diamo atto di questa cosa. Del resto in molti Comuni abbiamo presentato come Lega iniziative analoghe”.



Nobili si è detta “sconcertata dalle parole di Ponzanelli, fare politica così è vergognoso, dire che qualcuno ha benefici dalla morte delle persone è una cosa gravissima nei confronti della comunità politica. Avrebbe fatto molto meglio a far parlare il consigliere Solari, come sempre più democratico e disponibile al dialogo”. Il sindaco di Carro, anche lui popolare, in effetti un attimo prima aveva fatto un appello all'unità: “Questo odg ha senso e valore solo se lo approviamo in maniera unanime. Interventi così animati non sono giustificati (riferimento alle parole del suo capogruppo, ndr), ma vengono dal cuore”. “Sono pronto a votare favorevolmente ma esprimo il mio dissenso verso le parole di Ponzanelli”, ha evidenziato il consigliere del centrosinistra Domenico Mori. Così, subito dopo, il collega Sivori: “Ponzanelli ha esagerato, insultando la mia parte politica. Se non chiederà scusa voterò contro, diversamente da quanto annunciato prima”. Dal vice presidente della Provincia non sono arrivati passi indietro. A quel punto Solari ha preso in mano il pallino del gioco chiedendo il rinvio della pratica in modo da cercare l'unanimità, magari dopo aver ritrovato la serenità e passando per eventuali cesellature del testo. Una soluzione unanimemente accettata dal parlamentino di Via Veneto. Rimandata per questioni di tempo (il presidente Peracchini aveva un videoappuntamento col Mit) anche la delibera sulle riduzioni tariffarie del servizio idrico.