"Fare tesoro di un'esperienza come la convenzione tra Asl e Comsubin"

La Spezia - Chi amministra deve fare delle scelte che devono avere, come obiettivo primario, il vantaggio dei cittadini. Naturalmente queste scelte devono rimanere nell’ambito della legittimita’, ed e’ compito di chi si assume la responsabilita‘ di formalizzarle verificare che cio’ avvenga.

Questo, di per se’, non esclude che ci possano essere ricorsi da parte di terzi che, per proprie ragioni, ritengano di essere danneggiati da queste scelte.

Il caso della convenzione tra ASL5 e Ministero della Difesa, per l’utilizzo del centro medico di Comsubin, in particolare della camera iperbarica, e’ eclatante in questo senso.

Un accordo le cui motivazioni, sia detto senza mezzi termini, condividiamo pienamente e che consente di ottimizzare il servizio, con un risparmio economico abbinato a una riduzione dei disagi logistici per gli utenti.

Questo, pero’, non ha impedito che CEMIS, il Centro di medicina subacquea di Massa, che fino alla stipula di questo accordo erogava servizi a cittadini spezzini, in convenzione con ASL5, ritenesse illegittimo questo accordo tra ASL5 e Comsubin, ricorrendo al Consiglio di Stato.

Il ricorso, per dovere di informazione, e’ stato ritenuto inammissibile e, quindi, neppure discusso.

Crediamo che la Giunta Toti, e ASL5 che in questo caso non ha avuto paura di fare una scelta legittima ancorche’ oggetto di ricorso, debbano fare tesoro dell’esperienza e agire, nell’interesse dei cittadini e nella piena legittimita’, anche in altri casi delicati che, in questi giorni, sono oggetto di grandi discussioni e polemiche.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in Comune/Linea Condivisa