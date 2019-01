"Fanno eventi in Piazza Verdi, ma il pavimento continua a sbriciolarsi..."

Caratozzolo insiste: "Mi chiedo se ci sia l'intenzione di rivolgersi alla magistratura per accertare le responsabilità di chi ha approvato il progetto e in particolare se ci sia l'intenzione di rivolgersi alla Corte dei Conti per danno erariale".

La Spezia - La battaglia delle... battaglie per Massimo Caratozzolo non è certo ancora finita. Il capo-gruppo della lista "Per la Nostra Città", storico animatore del Comitato per Piazza Verdi, torna a concentrare la sua attenzione sull'ormai celebre pavimentazione posata in occasione del rifacimento della piazza, più volte oggetto di manutenzione e relative polemiche sul lievitamento delle spese di gestione: "A due anni dall'inaugurazione versa in un pessimo stato, tanto che è stata riparata più volte con notevole esborso economico. Eppure continua a deteriorarsi nei medesimi punti quindi, come detto più volte, trattasi di errore di progetto". Poi la stilla verso l'amministrazione di cui Caratozzolo è comunque ancora parte: "Questa amministrazione continua a puntare sulla Piazza come cuore pulsante della città, organizzandovi manifestazioni e celebrazioni. Mi chiedo, ancora una volta, se il sindaco e la giunta abbiano intenzione di rivolgersi alla magistratura per accertare le eventuali responsabilità di chi ha approvato il progetto e in particolare se ci sia l'intenzione di rivolgersi alla Corte dei Conti per danno erariale". Quella di "Baldino", sarà una delle interpellenze cui verrà data risposta nel prossimo parlamentino di Piazza Europa.