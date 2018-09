“Eventi straordinari di prova per avere un nostro mercato di qualità”

Protete vibranti di una delegazione di ambulanti spezzini in consiglio comunale: “Questi eventi portano via soldi dal tessuto economico locale: il Comune pensi a migliorare quelli già esistenti, che ce n’è bisogno”. Le spiegazioni di Brogi.

La Spezia - Il primo consiglio comunale dopo la pausa estiva parte da un ricordo opportuno per non dire doveroso. Quello di due protagonisti di tanti “parlamentini” del secondo dopo guerra. Al presidente del consiglio comunale Giulio Guerri spetta il compito di raccontare a chi non le conoscesse, le storie di Antonello Pischedda e Giovanni Battista Acerbi, davanti ad alcuni attivisti del partito socialista spezzino (casa politica del primo), i familiari, gli amici di sempre, che non sono voluti mancare ad un momento istituzionale in cui si ricordano due importantissime figure nel secondo novecento della città e di tutta quanta la comunità spezzina.



Sono i commercianti del centro storico i protagonisti della serata. Chiesto ed ottenuto di incontrare i capigruppo per presentare le loro istanze dopo gli ultimi fatti, sono loro l’oggetto della mozione urgente presentata dal Partito Democratico. Nel documento, in sostanza, i dem rimarcano il malessere delle associazioni di categoria verso iniziative commerciali a carattere extra-comunale (i famosi mercatini che vengono da fuori), che anche ultimamente sono state organizzate in centro città. “Sindaco e giunta - si legge nella parte finale della mozione - non ripropongano in future iniziative del genere, ma semmai elaborino una programmazione con le diverse categorie commerciali cittadine, al fine di favorire prima di tutto il tessuto commerciale, tenendo fermi gli eventi storici e straordinari della città”, ovvero Palio del Golfo, Fiera di San Giuseppe, Mercatino dell’antiquariato.



La riunione, anzi il confronto serrato, durerà un’ora ma una volta usciti, gli animi non si rassereneranno affatto. Maria Grazia Frijia, consigliera di maggioranza ma da sempre molto vicina alle ragioni del piccolo commercio, si fa portavoce, in particolare presso l’assessore Brogi, delle istanze di una delegazione degli ambulanti che proprio non hanno digerito l’ultima: “Diciamo stop a questi mercatini perché portano via soldi al tessuto economico - attacca Massimo Costa, ambulante nel pianerottolo adiacente la sala consiliare” -. “Questa città ha due mercati e questa amministrazione dovrebbe pensare a migliorare quelli - proseguono Franco Ferdani, rappresentante della Cna e Andrea Lagomarsini di Fiva Confcommercio -. Anche perché le regole ci sono. Mi dovete spiegare il perché debbano venire i cosiddetti mercati straordinari. A cosa è servito? Ora per venti giorni non si lavora perché è chiaro che la gente gli acquisti li ha già fatti”. Mentre il consiglio comunale riprende a fatica, proseguono le lamentele dei rappresentanti dei commercianti: “Non è che non vogliamo gli eventi ma pretendiamo spiegazioni da questa amministrazione visto che in passato con la precedente eravamo sempre riusciti a scongiurare certe situazioni: perché forse non tutti sanno che a febbraio è uscita una nuova legge regionale che dice che si possano fare eventi straordinari, partecipando al bando. Per garantire il turnover secondo quel bando l’anno successivo i consorzi che si presentano non possono essere gli stessi. E allora cosa fanno? Cambiano nome e si ripresentano al bando”.



L’assessore Lorenzo Brogi, che non perde mai l’aplomb anche di fronte a toni a tratti anche robusti, tenta di spiegare la filosofia e il fine che stava alla base della scelta di portare in centro città quegli eventi: “Queste quattro occasioni volevano essere la prova in cui potevamo dimostrare che si può fare, periodicamente (nei mesi primaverili ed estivi, per intendersi), un mercato di qualità in Viale Mazzini o in Via Chiodo. Per il 2019 avevamo in testa qualcosa che rappresentasse a pieno le eccellenze del territorio: tutto questo con bando che possa garantire posteggi anche ai nostri esercenti. Un mercato di qualità così configurato sarebbe anche più digeribile dal commercio a sede fissa vista la spezzinità dello stesso. Per quanto concerne l’ultimo mercato, la scelta di Via Chiodo voleva perseguire l’obiettivo di essere vicini a tutto in una strada che merita di essere valorizzata. E infatti in tanti ci hanno ringraziato per l’evento di domenica, a partire da bar e ristoranti della zona”. Una signora obietta all’assessore che “è normale che quelli del food siano contenti” e che “un’amministrazione dovrebbe trovare una soluzione per tutti. E non solo per una parte”. E’ un po’ una questione di punti di vista, perché non sono lontani i tempi in cui i ristoratori della città se la presero con la medesima amministrazione per l’organizzazione dei famosi eventi street food. Una storia dalla coperta corta, insomma. E non è semplice capire ed accontentare tutti e, soprattutto, farsi capire.



Tralasciando i testi delle interpellanze che scivolano via velocemente, si torna al documento proposto con urgenza dal Pd. L’”arringa” di Raffaelli, che chiede al consiglio comunale di trattare già in serata, trova il no della Frijia, ribadito dal voto dei consiglieri che di fatto mette un game over alla discussione principale della serata.