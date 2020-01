+Europa: Diego Del Prato portavoce dei gruppi spezzini

La Spezia - I gruppi "più La Spezia" e "Riformisti La Spezia", che rappresentano +Europa in provincia della Spezia, hanno nominato come loro portavoce Diego Del Prato. L'incarico, a completamento di quanto definito dal coordinamento ligure dopo la nomina del portavoce regionale Mauro Gradi.

Afferma Del Prato: "Diventare punto di riferimento di tutto l'elettorato è il primo obiettivo di +Europa per le imminenti elezioni regionali. Faremo proposte concrete, in antitesi con la politica chiacchierata, perché la Liguria e Spezia hanno bisogno di una sanità pubblica e di un welfare che soddisfino i bisogni dei cittadini, ma anche di infrastrutture e vie di comunicazione che debellino l’annoso isolamento della Liguria e pure di interventi che salvaguardino o mettano in sicurezza un territorio martoriato da incuria e speculazioni. Ovviamente, +Europa continuerà, sia a contrastare sovranismi e populismi, favorendo una politica che operi per un'Europa unita, più moderna e solidale, sia a sostenere le generazioni future, anche con proposte per far introdurre nella Costituzione l’equità generazionale, la crescita sostenibile e la difesa dell’ambiente”.

Del Prato conclude comunicando che in queste ore chiederà incontri, a cominciare dai partiti e movimenti dell’area lib-lab (Azione, Alleanza Civica Liguria, Psi ed altri), per verificare la volontà di battere Toti, Paoletti e la destra reazionaria che li sorregge.