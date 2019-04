“Estate dietro l'angolo: cosa fa Peracchini? Niente”

Dai banchi dell'opposizione un messaggio al sindaco: "Nulla si sa nemmeno su Festival del Jazz e futuro della Pinetina. Per non parlare della fantomatica riorganizzazione del settore culturale..."

La Spezia - “L’estate è vicina e la stagione turistica sta entrando nel vivo. La programmazione culturale e di spettacolo è fondamentale per il turismo e la comunità dei cittadini. Ed il nuovo assessore alla cultura, il sindaco Peracchini, che fa? Niente di niente.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Federica Pecunia, Partito Democratico, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Luigi Liguori, Spezia bella, forte ed unita e Massimo Lombardi, Spezia bene comune, che continuano: “Cosa sappiamo della programmazione eventi e spettacoli per l’Estate Spezzina? Niente, non si sanno neanche gli estremi del nuovo bando, addirittura se ci sarà un bando. E del Festival del Jazz? Vedremo ancora musicisti amici di famiglia del direttore artistico o c’è speranza di assistere a qualche concerto con artisti della nuova scena internazionale e qualche grande nome? Buio assoluto a tre mesi dal periodo del Festival. E lo spazio della Pinetina? Che ne facciamo? Anche per questo è pronta la cordata di amici degli amici?”.

Continuano i capigruppo di opposizione: “E queste sono solo le urgenze. Nulla sappiamo, e nulla sanno i cittadini, della fantomatica riorganizzazione del settore culturale. Dei progetti per il rilancio dei nostri musei cittadini. Di una strategia complessiva che tenga assieme qualità, sostenibilità finanziaria, ricadute economiche e sociali di un settore fondamentale come quello della cultura". Concludono gli esponenti politici: “A Peracchini regaliamo qualche consiglio: si metta a lavorare sulla cultura, e se non è in grado si affidi a qualche figura competente. Inoltre, dato che si è premurato di allertare la Procura della Repubblica per la donazione Cozzani, lo faccia anche per le vicende che hanno visto conflitto di interessi e gestione impropria dell’assessorato di cui attualmente tiene la delega".