"Erdogan terrorista", lunedì presidio per i curdi in Piazza Mentana

La Spezia - Lunedì 14 ottobre alle 18.00 in Piazza Mentana alla Spezia si terrà un presidio in solidarietà della popolazione curda, promosso da Rifondazione comunista. "L'invasione del Rojava da parte della Turchia di Erdogan - spiegano dal Prc - è un'azione irresponsabile di terrorismo internazionale. Non ci sono aggettivi a sufficienza per commentare la scellerata decisione del Turchia di Erdogan, appoggiata dagli Stati Uniti di Trump, di invadere il nord della Siria, per combattere i partigiani kurdi che hanno liberato quell'area dall'Isis. Si contribuisce così a far ripiombare la Siria tutta nel caos, a ridare forza agli estremisti, a assecondare le politiche di potenza del regime turco. L'UE e l'Italia facciano di tutto per evitare questo scenario disastroso per tutta la regione e il massacro della più avanzata esperienza democratica del Medio Oriente. Rifondazione invita le piazze d'Europa a scendere con le bandiere della pace, al sostegno della comunità rivoluzionaria del #Rojava. Contro l'aggressione turca, per la pacifica convivenza dei popoli del Vicino Oriente. Il governo italiano chieda con decisione, in tutte le sedi, il ritiro immediato delle truppe turche dai confini del Rojava. Se ciò non avviene, l'Italia ritiri l'ambasciatore da Ankara e sospenda immediatamente le relazioni diplomatiche col regime di Erdogan".