"Enel va avanti come se niente fosse, l'amministrazione resta in silenzio"

La Spezia - Nel più completo silenzio dell’Amministrazione venerdì si è tenuta la riunione per la presentazione del progetto Enel. Lo voglio ripetere l’ultima volta. Avevo ragione quando dicevo che quello che aveva votato la maggioranza non aveva nessuna conseguenza amministrativa. Era solo un modo per fare una bella figura mediatica. Chi amministra deve pensare ad altro non a uscire bene sulla stampa! La riunione di venerdì è la palese concretizzazione di quello che ho sempre sostenuto.

Enel procede come se niente fosse successo. E l’Amministrazione che fa? Tanto che ritiene importante questo argomento mantiene la data nonostante l’assenza programmata del Sindaco. E in più, cosa ha sostenuto in quella sede? Abbiamo letto quanto aveva da dire Enel, le organizzazioni sindacali e la Confindustria ma il Sindaco non ha niente da dire alla città e al Consiglio Comunale? Non sente l’obbligo di riferire il contenuto dell’incontro?

Abbiamo perso del tempo. Spero si possa recuperare nell’interesse della nostra città. Coinvolgendo la città.



Dina Nobili, consigliere comunale Partito democratico