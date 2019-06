"Enel, stop attività inquinanti. Guerri ribadirà nostra posizione"

La Spezia - Riceviamo dalla lista civica 'Per la nostra città con Giulio Guerri'



La lista civica 'Per La Nostra Città con Giulio Guerri', da sempre in prima linea per liberare la città dalle piaghe ambientali alle quali è stata condannata dalle scelte disastrose della classe politica che l'ha governata negli anni passati (incluso il mantenimento della centrale a carbone disposto dal governo del Pd con l'AIA del 2013), ha sempre sostenuto la necessità di arrivare il prima possibile alla dismissione della centrale a carbone, alla bonifica delle aree Enel e al loro utilizzo con attività non inquinanti, per poter rilanciare la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e la creazione di nuovi posti di lavoro. Pertanto la nostra posizione, come abbiamo già avuto modo di dichiarare, è di assoluta contrarietà all'ipotesi di una centrale a gas nella nostra città. La comunità spezzina ha già pagato un prezzo troppo alto e non si possono accettare né ulteriori sacrifici né ulteriori ricatti. La centrale a carbone deve essere dismessa entro e non oltre il 2021 senza prevedere che ad essa subentrino altre attività inquinanti. Nel Consiglio Comunale di lunedì 10 giugno, attraverso il consigliere comunale Giulio Guerri, ribadiremo ancora una volta questa nostra posizione.