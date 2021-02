"Enel: Terna ha fatto i conti sul fabbisogno energetico?"

La Spezia - La lettera del Ministero dell'Ambiente sulla Centrale ENEL spezzina non può essere spacciata come una novità.

Il Sindaco Peracchini, al netto del Consiglio Comunale di oggi dedicato alla questione, dovrebbe fare chiarezza nell'interezze dei suoi concittadini.

Il Decreto AIA risalente al 2019 afferma, come viene ribadito oggi dal Dicastero ambientale, che la Centrale di Vallegrande dovrà dismettere l'utilizzo del carbone entro il 2021.

Quel documento però aggiunge che comunque, per esigenze legate al fabbisogno energetico, la produzione potrà continuare sino al 2025.

Così era e così rimane.

Il vero problema da sollevare sarebbe: TERNA, l'Ente gestore della rete di trasmissione elettrica, ha fatto i conteggi sul fabbisogno energetico?

Il sito della Spezia, nel quadro produttivo, come si colloca?

Nel 2021 il sito della Spezia potrà realmente cessare l'utilizzo del carbone e ogni servitù energetica o dovremmo attendere ancora?

Il Ministero dello Sviluppo Economico, due settimane fa, è stato piuttosto chiaro da questo punto di vista ed è quello che dobbiamo pretendere.

Non che ci venga illustrato come innovativo un Decreto che già conoscevamo e che non è frutto di alcuna concertazione o decisione attuale, ma che ci venga detto come verrà soddisfatto il bisogno di energia del nostro Paese e se effettivamente la centrale potrà essere riconvertita, ripensata o smantellata.

Auspico che questa sera il dibattito in Sala consiliare si sviluppi su questa base e con serietà perché i proclami non sono mai stati utili a questa città.



Farancesco Battisti

Ex. Consigliere Regionale