"Enel, Felettino, Palmaria... per Toti non è mai sua responsabilità"

La Spezia - "Il tentativo della Giunta Toti di scrollarsi di dosso ogni responsabilità prosegue ormai da mesi e su ogni questione.

Dal futuro della centrale ENEL al biodigestore di Saliceti, passando per il masterplan della Palmaria fino ad arrivare al grande fallimento della Sanità ligure e spezzina.

La colpa è sempre di qualcun altro: Governo, tecnici, burocrazia, strumentalizzazioni varie, imprese costruttrici e i famosi "quelli di prima".



La realtà però è un'altra.



Chi governa la Regione è più impegnato negli spot pubblicitari che nella risoluzione o meglio ancora prevenzione dei problemi.

Oggi proprio a causa della proverbiale incontinenza comunicativa dell'amministrazione regionale ci troviamo non solo senza un ospedale che avrebbe dovuto aprire i battenti tra pochi mesi ma anche alle prese con una causa che potrebbe avere conseguenze milionarie.

50 milioni di euro è quanto la Pessina Costruzioni avrebbe richiesto ravvisando un'azione denigratoria e di parte di ASL e IRE, la stazione appaltante regionale.



Chiederemo a tal proposito una Commissione per capire meglio sia le motivazioni che hanno condotto il duo Toti-Viale a rescindere il contratto e soprattutto i rischi di questo contenzioso che, se andasse in porto, dilapiderebbe gran parte delle risorse economiche necessarie alla costruzione del nuovo ospedale e che, comunque, ne dilatera’ certamente i tempi.



Dal Presidente di Regione ci saremmo aspettati maggiore serietà".





Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa